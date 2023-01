An der Wall Street habe sich am Mittwoch, am Tag vor der Veröffentlichung wichtiger Inflationsdaten, zunehmend Optimismus breit gemacht. Für den Leitindex Dow Jones Industrial sei es am Ende um 0,80 Prozent auf 33.973,01 Zähler nach oben gegangen - das Börsenbarometer habe damit knapp unter dem Tageshoch und dem höchsten Stand in dem noch jungen Jahr geschlossen. Auch der technologielastige NASDAQ 100 habe 0,88 Prozent auf 11.205,78 Punkte gewonnen.



Die wichtigsten Aktienindices in Asien hätten sich am Donnerstag nur knapp im Plus bewegt. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen sei zuletzt um 0,2 Prozent gestiegen, während der Hang-Seng-Index (ISIN HK0000004322 / WKN 145733) der Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,1 Prozent gestiegen sei. Der japanische Leitindex Nikkei 225 habe mit einem hauchdünnen Plus geschlossen. Etwas schwächer hätten sich die Börsen in Taiwan und Indien gezeigt.



Auf Unternehmensseite stünden heute die Zahlen von Südzucker (ISIN DE0007297004 / WKN 729700) im Blickpunkt. Zudem veröffentliche Volkswagen die Absatzahlen für sämtliche seiner Fahrzeugmarken gebündelt. Im Fokus stehe außerdem Apple. Das Unternehmen habe auch beim Mac Neuerungen angekündigt. Bei E.ON (ISIN DE000ENAG999 / WKN ENAG99) sehe Goldman Sachs nur Potenzial. Die US-Bank habe das Kursziel auf 11,35 Euro erhöht. Auf Konjunkturseite stünden neben den US-Inflationsdaten die CAAM-Daten zum Auto-Großhandelsabsatz in China im Fokus.



Mit Material von dpa-AFX (12.01.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Dank der anhaltenden Jahresanfangsrally steuert der DAX am Donnerstag vor der Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise auf die runde Marke von 15.000 Punkten zu, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Xetra-Start 0,3 Prozent im Plus auf 14.993 Punkte. Das wäre ein Höchststand seit Februar 2022 und ein Plus von 7,7 Prozent seit Vorjahresende.