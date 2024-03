Trotz der aktuellen Herausforderungen zeige der Index für die Konjunkturerwartungen seit acht Monaten einen kontinuierlichen Anstieg und habe den höchsten Stand seit über zwei Jahren erreicht. Der Index sei von 19,9 auf 31,7 Punkte gesprungen. Dies lasse Hoffnung auf eine baldige Erholung der Wirtschaft aufkommen.



Die KI-Euphorie habe in den vergangenen Monaten dazu beigetragen, den DAX auf neue Rekordhöhen zu katapultieren. Seit Jahresbeginn sei der Leitindex um über 8 Prozent gestiegen und habe seit seinem Tiefstand im Oktober sogar einen Anstieg von 23 Prozent verzeichnet.



Der Relative Strength Index (RSI) sende ein deutliches Signal: Der Markt sei stark überkauft, vergleichbar mit der Situation im Jahr 2015. Diese Überhitzung mache den DAX äußerst anfällig für Korrekturen, und Anleger sollten sich der Risiken bewusst sein.



Die deutsche Wirtschaft sei weiterhin schwach und verzeichne seit drei Quartalen kein Wachstum. Der überraschend stärkere Rückgang der Inflation heize die Erwartungen an Zinserhöhungen an und sorge langfristig für Optimismus unter den Anlegern. (19.03.2024/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Die jüngsten ZEW-Daten für März haben die Anleger positiv gestimmt, was zu einem weiteren Anstieg des DAX führte, so die Experten von eToro.Der Leitindex habe seinen Tagesgewinn ausgebaut und steuere nun auf sein Rekordhoch zu, das in der Vorwoche bei über 18.043 Punkten markiert worden sei.