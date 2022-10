DAX im D1-Chart. Der Index werde heute höher gehandelt und habe Mühe, das 23,6%-Retracement der im November 2021 eingeleiteten Abwärtswelle zu überwinden.



Die Schweizer Bank Credit Suisse (ISIN CH0012138530/ WKN: 876800) habe den Verkauf ihrer amerikanischen Vermögensverwaltungssparte Credit Suisse Asset Management (CSAM) eingeleitet. Die Einheit bestehe aus einer Plattform für Investitionen in Credit-Linked Bonds (CLOs). Sie sei einer von zwei wichtigen Geschäftsbereichen, die veräußert werden sollten. Wie berichtet, könnte der gesamte Prozess jedoch auf Eis gelegt werden. Wie Bloomberg berichte, könnten die Rückkäufe von Teilen des CS-Geschäfts umfassen: Apollo Global Management Inc; Mizuho Financial Group Inc; Centerbridge Partners, Pimco und Sixth Street. Eine Überprüfung der Unternehmensstrategie und die Veröffentlichung der Ergebnisse des dritten Quartals seien für den 27. Oktober geplant.



Bankempfehlungen:



Siemens Healthineers werde von Morgan Stanley mit "overweight" bewertet. Das Kursziel liege bei 57,00 Euro. (18.10.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Dienstag setzt sich an den europäischen Märkten die bessere Stimmung an den wichtigsten Börsen fort, so die Experten von XTB.In Deutschland richte sich die Aufmerksamkeit der Anleger auf die ZEW-Daten, die besser ausgefallen seien als erwartet. Außerdem stünden heute die Daten zur US-Industrieproduktion sowie die Ergebnisse von Netflix und Goldman Sachs auf dem Programm.