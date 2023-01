- Der Dienstleistungssektor schneide in Deutschland besser ab, die Industrie in Frankreich



- Der Rest der Eurozone zeige eine Erholung im Industrie- und Dienstleistungssektor



Die oben genannten Daten würden darauf hindeuten, dass der Rückgang des BIP in der Eurozone möglicherweise nicht mehr stattfinde. Dies sei ein weiteres Argument für die EZB, ihre restriktive Geldpolitik beizubehalten.



Die Stimmung der Anleger in Europa habe sich am Dienstag verschlechtert. Die meisten Unternehmen würden nun mit moderaten Abschlägen gehandelt (Quelle: xStation5 von XTB).



Die Aktien von Rheinmetall (ISIN DE0007030009/ WKN 703000) würden derzeit um fast 0,5% zulegen, nachdem sich der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens positiv geäußert habe und für 2025 einen Umsatz von 11 bis 12 Mrd. Euro erwarte (der aktuelle Konsens liege bei 10,4 Mrd. Euro).



Das Schweizer Unternehmen Swatch (ISIN CH0012255151/ WKN 865126) habe seine Finanzergebnisse für 2022 vorgelegt, wobei die Aktien derzeit um fast 1% zulegen würden. Wie das Unternehmen mitgeteilt habe, hätten solide Ergebnisse in China die Erwartungen bestätigte, dass 2023 ein Rekordjahr werden könnte.



Christine Lagarde habe mitgeteilt, dass die EZB ihr Bestes tun werde, um die Inflation wieder auf das Zielniveau zu bringen, was auf die Bereitschaft der Bank zu stärkeren Zinsanhebungen hindeuten könnte.



Die Futures auf den DAX/DE30 (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) würden heute niedriger notieren. Der Index bleibe weiterhin unterhalb des lokalen Hochs und in der Nähe des Widerstands, der durch das 78,6%-Retracement definiert werde (Quelle: xStation5 von XTB).



