- Die Aktien von BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF) seien von Berenberg auf "halten" herabgestuft worden. Das Kursziel liege bei 95 Euro.

- Die Aktien von HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) seien von HSBC auf "kaufen" hochgestuft worden. Das Kursziel liege bei 68 Euro.

- Brenntag (ISIN: DE000A1DAHH0, WKN: A1DAHH, Ticker-Symbol: BNR, NASDAQ OTC-Symbol: BNTGF) werde von Morgan Stanley mit "overweight" bewertet. Das Kursziel liege bei 85 Euro.



Die Aktien von DEUTZ (ISIN: DE0006305006, WKN: 630500, Ticker-Symbol: DEZ) würden heute einen deutlichen Kursanstieg verzeichnen, nachdem bekannt geworden sei, dass Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) in das Unternehmen investiere. Daimler Truckbeteilige sich mit 4% an dem Unternehmen und werde damit zum größten Einzelaktionär.



Die Futures auf den DAX würden heute niedriger gehandelt. Der Index befinde sich immer noch in der Nähe des 78,6%-Retracements. (30.01.2023/ac/a/m)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Montagshandel an den europäischen Märkten bringt eine Stimmungseintrübung bei den großen Aktienindices, so die Experten von XTB.Der deutsche Leitindex (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) verzeichne heute Rückgänge und bleibe weiterhin unterhalb der Konsolidierungszone im Bereich der jüngsten lokalen Höchststände. Wir hätten eine sehr interessante Woche vor uns, was den Wirtschaftskalender betreffe, und es dürfte nicht überraschend sein, dass die meisten Marktbewegungen genau von der Reaktion auf spezifische Daten abhängen würden. In dieser Woche uns würden unter anderem erwarten: die Entscheidungen der FED, der BOE und der EZB sowie der Arbeitsmarktbericht aus den USA!Der BIP-Bericht aus Deutschland habe mit einem Wachstum von 0,5% im Jahresvergleich gegenüber den erwarteten 0,8% enttäuscht. Auf Quartalsbasis sei das deutsche Wachstum um 0,2% im Quartalsvergleich (zuvor 0,0%) gefallen.