Die FED stehe angesichts der hohen Teuerungsraten unter Druck, die Zinsen weiter kräftig zu erhöhen. Bisher hätten die meisten FOMC-Mitglieder in ihren Redebeiträgen einen solchen Kurs zumindest auf die kürzere Sicht unterstützt.



Die letzten "dot plots" aber würden zeigen, dass es eine erhebliche Divergenz in der Einschätzung darüber gebe, wie nach dem Jahr 2023 die Zinslandschaft auszusehen habe. Die Bandbreite für das als angemessen gesehene Zinsniveau reiche von 2,63 bis 4,63 Prozent.



Am heutigen Abend (20:00 Uhr) werde noch das Protokoll der letzten FED-Sitzung veröffentlicht. Auch hier werde man genau hinschauen, Hinweise für die weitere Geldpolitik zu finden.



Im Vorfeld der Inflationsdaten werde sich kein Investor groß aus der Deckung trauen. Deshalb sei auch nicht mit einer kräftigen Erholung zu rechnen. Andererseits seien die Erwartungen sehr gering und viel Negatives im DAX eingepreist. Abwarten, heiße das Gebot der Stunde. (12.10.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX nimmt am Mittwoch die schwachen Vorgaben aus Asien auf und startet leichter in den neuen Handelstag, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär".Die Verunsicherung der Anleger sei weiterhin recht groß, vor allem im Hinblick auf die anstehenden Inflationsdaten aus den USA. Zudem gebe es am Abend das FOMC-Protokoll, was für Volatilität sorgen könnte.