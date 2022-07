Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) startet erneut mit deutlichen Gewinnen in die Woche, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär".Die robusten Einzelhandelsumsätze in den USA am Freitag sowie die etwas zurückgegangenen Inflationserwartungen würden die Bullen wieder anlocken. Gleichzeitig würden die Experten nun wieder mit einem etwas geringeren Tempo der FED bei den Zinsanhebungen rechnen - das sorge wieder für mehr Risikofreude bei den Investoren. Aktuell werde für die kommende Sitzung wieder vermehrt mit einer Erhöhung um 0,75 Prozentpunkte gerechnet - die Wahrscheinlichkeit für einen Schritt um einen Prozentpunkt sei dagegen wieder etwas gesunken.Noch sei die Erholung lediglich eine Bärenmarktrallye. Doch der DAX habe in kurzer Zeit rund 600 Punkte vom Tief gut gemacht. Das zeige, dass Schnäppchenjäger nach wie vor aktiv seien. Sollte sich die Gaskrise nicht weiter zuspitzen und die Inflationsdaten eine erste Beruhigung signalisieren, dürfte das weitere Käufer anlocken. Wichtig wäre nun, dass der Sprung über das vergangene Erholungshoch bei 13.019 Zählern gelinge. (18.07.2022/ac/a/m)