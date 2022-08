Besonders spannend werde es am morgigen Freitag, wenn FED-Chef Jerome Powell seine Rede hsalte. Nachdem die hohe Inflation weiter Druck auf die US-Notenbank ausübt, könnte Powell weitere Hinweise geben, wie stark die geldpolitischen Zügel gestrafft werden sollten. Bereits in der Vergangenheit hätten Aussagen in Jackson Hole die Märkte immer wieder stark bewegt.



Für etwas Erleichterung hätten derweil deutsche Wirtschaftsdaten gesorgt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sei im zweiten Quartal gegenüber dem Vorquartal überraschend um 0,1% gestiegen - das Statistische Bundesamt habe zuvor mit einer Stagnation gerechnet.



Rezession, Inflation und Geldpolitik seien weiterhin die bestimmenden Themen an der Börse. Der DAX könne sich zwar etwas von den Tiefs lösen, bleibe jedoch in einer schwierigen Gemengelage. Für etwas mehr Klarheit könnten die Aussagen in Jackson Hole sorgen. (25.08.2022/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe seine Talfahrt vorerst beendet, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Nach der Stabilisierung am Mittwoch starte der deutsche Leitindex am heutigen Donnerstag mit einem kräftigen Plus von rund 1% in den Handel. Der Blick der Anleger gehe dabei bereits auf die Notenbanken und das heute beginnende Treffen in Jackson Hole.