Unternehmensnachrichten:



Die heutige Sitzung bringe Rückgänge in allen Sektoren mit sich, wobei die größten Verluste in den Sektoren Retail und Automotive zu verzeichnen seien.



Das Unternehmen, das heute beträchtliche Gewinne verzeichnen könne, sei Fresenius, das von Gerüchten über einen Ausweg aus der Krise des Unternehmens profitiere.



Die Aktien von Borussia Dortmund würden heute nach dem verlorenen Spiel gegen Werder Bremen fast 10% verlieren. (22.08.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt hat sich in der ersten Sitzung der Woche verschlechtert, so die Experten von XTB.Die Märkte würden immer noch bewerten, welche Zinserhöhungen man in Zukunft erwarten könne. Zurzeit verliere der DAX 2,05% und der FRA40 1,5%.