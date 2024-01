Die Lufthansa-Aktie (ISIN DE0008232125 / WKN 823212) dürfte höher in den Handel starten nach den Zahlen sowie dem Ausblick von United Airlines (ISIN US9100471096 / WKN A1C6TV). United Airlines rechne für das laufende Quartal mit einem deutlichen Verlust. Als Grund führe die Fluggesellschaft an, dass Dutzende Maschinen des Typs Boeing 737-9 Max am Boden bleiben müssten.



Zudem dürften erneut einige Analysteneinschätzungen für Bewegung bei einzelnen Titeln sorgen. J.P. Morgan habe das Kursziel für Nel (ISIN NO0010081235 / WKN A0B733) von 11,40 auf 6,40 norwegische Kronen gesenkt. Das Analysehaus Jefferies sehe bei der Porsche AG (ISIN DE000PAG9113 / WKN PAG911) weniger Potenzial. Jefferies habe hier das Kursziel von 90 auf 80 Euro reduziert. Stifel habe Encavis (ISIN DE0006095003 / WKN 609500) von "hold" auf "sell" abgestuft und das Kursziel von 18,20 auf 11,50 Euro reduziert.



Morgan Stanley werde hingegen optimistischer für HelloFresh (ISIN DE000A161408 / WKN A16140). Die US-Bank habe das Papier von "equal weight" auf "overweight" hochgestuft. Eine Kaufempfehlung erhalte auch die Aktie von Nordex (ISIN DE000A0D6554 / WKN A0D655). Das Papier habe die US-Investmentbank Goldman Sachs von "neutral" auf "buy" hochgestuft. Das Kursziel sehe Goldman Sachs weiterhin bei 15 Euro.



Die US-Börsen hätten sich am Montag weiter stark präsentiert. Im Handelsverlauf hätten neue Rekordmarken erzielt werden können, am Ende sei es allerdings nur moderat nach oben gegangen. Der Dow Jones Industrial habe 0,4 Prozent auf 38.001,81 Zähler zugelegt. Der marktbreite S&P 500 (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) habe 0,2 Prozent auf 4.850,43 Zähler gewonnen. Der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN US6311011026 / WKN A0AE1X) habe am Ende 0,1 Prozent im Plus bei 17.330,38 Punkte notiert.



Die chinesischen Märkte hätten am Morgen Auftrieb erfahren. Die Nachrichtenagentur Bloomberg habe berichtet, dass die Behörden umgerechnet rund 278 Milliarden Dollar würden mobilisieren wollen als Teil eines Stabilisierungsfonds für den Aktienmarkt. Der CSI 300 mit Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen habe zuletzt 0,6 Prozent zugelegt. Der Hang-Seng-Index in Hongkong (ISIN HK0000004322 / WKN 145733) habe sogar 3,5 Prozent gewonnen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002 / WKN A1RRF6) hingegen sei am Ende 0,1 Prozent im Minus aus dem Handel gegangen. (23.01.2024/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX hat sich zum Wochenauftakt von seiner starken Seite gezeigt, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Er habe 0,8 Prozent auf 16.683,36 Punkte zugelegt. Am heutigen Dienstag zeichne sich zum Handelsauftakt aber keine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung ab. Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex am Morgen prozentual kaum verändert bei 16.680 Zählern.Am heutigen Handelstag stehe insbesondere die Berichtssaison in den USA im Fokus. Gleich mehrere Unternehmen würden ihre Quartalsergebnisse präsentieren - unter anderem: General Electric (ISIN US3696043013 / WKN A3CSML), 3M (ISIN US88579Y1010 / WKN 851745), Johnson & Johnson (ISIN US4781601046 / WKN 853260), Netflix (ISIN US64110L1061 / WKN 552484) und Texas Instruments (ISIN US8825081040 / WKN 852654).