An den US-Börsen hätten die Anleger am Montag wieder Mut gefasst. Nach der schwachen Vorwoche hätten die wichtigsten Indices deutlich zugelegt. Das Umfeld für Aktien sei Beobachtern zufolge weiterhin recht robust, auch wenn die Zinspolitik der US-Notenbank FED im Hintergrund immer noch für Verunsicherung sorge. Der Dow Jones Industrial sei um 1,16 Prozent auf 35.473,13 Punkte gestiegen. Der marktbreite S&P 500 (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) habe 0,90 Prozent auf 4.518,44 Zähler gewonnen. Für den technologielastigen Auswahlindex NASDAQ 100 (ISIN US6311011026 / WKN A0AE1X) sei es um 0,87 Prozent auf 15.407,85 Punkte nach oben gegangen.



Eine fortgesetzte Schwäche des chinesischen Außenhandels habe am Dienstag auf der Stimmung an den Börsen des Landes gelastet. Für den Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong (ISIN HK0000004322 / WKN 145733) sei es zuletzt um 1,4 Prozent nach unten gegangen. Der CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbilde, sei kaum verändert gewesen. So seien Chinas Importe und Exporte im Juli stärker eingebrochen als erwartet.



Der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002 / WKN A1RRF6) habe kurz vor dem Handelsende moderat zugelegt. Neben Sorgen um die Konjunktur treibe Anleger an den Börsen auch die Geldpolitik der Notenbanken um. Daher stünden in der laufenden Woche Inflationsdaten aus China und den USA im Fokus.



Am heutigen Dienstag stünden erneut einige Quartalszahlen im Fokus. Es würden unter anderem Wacker Neuson (ISIN DE000WACK012 / WKN WACK01), Bayer (ISIN DE000BAY0017 / WKN BAY001), Scout24 (ISIN DE000A12DM80 / WKN A12DM8), SIXT (ISIN DE0007231334 / WKN 723133), Deutsche Wohnen (ISIN DE000A0HN5C6 / WKN A0HN5C), Porsche SE (ISIN DE000PAG9113 / WKN PAG911) und am Abend Lyft (ISIN US55087P1049 / WKN A2PE38), Super Micro Computer (ISIN US86800U1043 / WKN A0MKJF), QIAGEN (ISIN NL0012169213 / WKN A2DKCH) sowie Rivian (ISIN US76954A1034 / WKN A3C47B) berichten. Auf der Konjunkturseite stünden in Deutschland am Vormittag Verbraucherpreis-Daten für Juli auf der Agenda.



Mit Material von dpa-AFX (08.08.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach dem stabilen Wochenstart dürfte sich im DAX auch am Dienstag zunächst wenig tun, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent tiefer auf 15.932 Punkte. Nach der scharfen Korrektur vom Rekordhoch von 16.528 Punkten in der Vorwoche stabilisiere sich der DAX derzeit an seiner exponentiellen 100-Tage-Linie.Das Barometer für den längerfristigen Trend unterstütze aktuell bei 15.807 Punkten. An der Wall Street hätten sich die Indices am Vorabend vom schwachen Freitag erholt. Die Experten würden aber skeptisch für Aktien bleiben. Höhere Zinsen würden die Konjunktur bremsen, und dies belaste unweigerlich die Profitabilität der Unternehmen, würden sie argumentieren. Niedrigere Gewinne bei hohen Bewertungen seien riskant. Ein wichtiges Zinssignal für die US-Notenbank stehe am Donnerstag mit den US-Inflationsdaten auf der Agenda.