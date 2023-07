Spekulationen um einen Spin-off der Agrarchemie-Sparte hätten der Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017, WKN: BAY001, Ticker-Symbol: BAYN, NASDAQ OTC-Symbol: BAYZF) indes einen leichten Kursanstieg beschert. JPMorgan-Analyst Richard Vosser halte es allerdings für sinnvoller, wenn der Leverkusener Konzern seine Sparte wieder auf Kurs bringen würde.



Positive Aussagen des Commerzbank-Privatkundenvorstands Thomas Schaufler hätten zudem die Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) angetrieben. Mit einem Plus von rund 2% habe das Papier den Abstand zur 10-Euro-Marke vergrößert und nähere sich nun dem Widerstand bei 10,75 Euro.



Abwärts sei es hingegen für die Aktie der Redcare Pharmacy (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: RDC) gegangen. Grund für den Rücksetzer sei ein Bericht über die strittige Einlösung des E-Rezepts. Demnach stocke die Suche nach einer Alternative für den Online-Handel ohne physisches Auslesen der Karte. Zum Handelsschluss sei ein Minus von 3,07% an der Kurstafel gestanden.



Gesenkte Jahresziele hätten unterdessen den Spezialchemiekonzern Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK) belastet. Mit einem Minus von 1,3% hätten die Anleger jedoch relativ gelassen auf die Nachricht reagiert. Zuvor habe bereits LANXESS (ISIN: DE0005470405, WKN: 547040, Ticker-Symbol: LXS, Nasdaq OTC-Symbol: LNXSF) bereits die Prognose gekappt.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zu Beginn der neuen Handelswoche habe der deutsche Aktienmarkt einen weiteren Erholungsversuch gestartet, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe mit einem Plus von 0,45% auf 15.673 Punkte geschlossen. Allerdings stünden in dieser Woche mehrere wichtige Konjunkturdaten dies- und jenseits des Atlantiks auf der Agenda, so dass ein Ende der Talfahrt noch nicht absehbar sei.Frische Impulse für den DAX könnten bereits am morgigen Dienstag die Verbraucherpreise für Deutschland liefern. Im Vorfeld würden Volkswirte einen Anstieg um 6,4% gegenüber dem Vorjahreszeitraum erwarten. Zur Wochenmitte würden Anleger dann auf die US-Verbraucherpreise blicken, bevor am Freitag die US-Erzeugerpreise veröffentlicht würden.