Während Siemens Energy den Markt mit einer Gewinnwarnung geschockt habe, wisse der Wechselrichter-Spezialist SMA Solar zu überzeugen. Das Unternehmen mit Sitz in Niestetal habe am Freitagabend seine Planzahlen für 2023 nach oben korrigiert. Die Aktie sei daraufhin kräftig angesprungen.



Positive Impulse könnte es auch für die Vorzüge von Sartorius (ISIN DE0007165631 / WKN 716563) geben. In einer Ersteinschätzung stufe die Citigroup das Papier mit "Buy" ein und beziffere das Kursziel auf 375 Euro. Vor einer Woche habe eine Gewinnwarnung den Wert noch zeitweise unter die psychologisch wichtige Marke von 375 Euro gedrückt.



Auch Tesla sei am Montag wieder einen Blick wert. Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe das Kursziel für die Aktie des Elektroautobauers zwar von 185 auf 248 US-Dollar angehoben, die Aktien aber von "Buy" auf "Neutral" abgestuft.



Es zeichne sich trotz der zahlreichen Analystenkommentare ein relativ ruhiger Start in die neue Handelswoche ab.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach der sehr schwachen Vorwoche zeichnet sich im DAX zunächst eine leichte Stabilisierung ab, so Markus Bußler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent höher auf 15 866 Punkte. Auf die Nachrichten vom Wochenende aus Russland würden die Märkte recht gelassen reagieren. Die Börsen in Japan und Hongkong würden kaum verändert tendieren, nur in China gebe es leichte Verluste.Zins- und Konjunktursorgen sowie der Kurseinbruch von Siemens Energy hätten den DAX in der Vorwoche unter seine 21- und 50-Tage-Linien zurückgeworfen und damit das Chartbild eingetrübt. Orientierungsmarken nach unten seien das Zwischentief von Ende Mai bei 15.629 Punkten und die längerfristige 100-Tage-Linie bei aktuell 15.593 Punkten. Nach oben hin ginge es zunächst um einen Rücklauf an die 50-Tage-Linie bei derzeit 15.960 Punkten.