Der Dow Jones sei am Montag mit einem Plus von 1,6 Prozent auf 32.928,96 Zählern aus dem Handel gegangen. Der marktbreite S&P 500 (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) habe 1,2 Prozent auf 4.166,82 Punkte gewonnen. Der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN US6311011026 / WKN A0AE1X) habe am Ende 1,1 Prozent auf 14.335,51 Punkte zulegen können. An den Börsen in Asien sei es hingegen deutlich nach unten gegangen. Der chinesische CSI 300 habe am Morgen ein halbesd Prozent verloren. Beim Hang Seng (ISIN HK0000004322 / WKN 145733) sei es um 1,7 Prozent nach unten gegangen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002 / WKN A1RRF6) habe am Ende ein Prozent tiefer notiert.



Auf Unternehmensseite stünden am heutigen Dienstag wieder einige Quartalszahlen auf dem Programm. Es würden unter anderem BASF (ISIN DE000BASF111 / WKN BASF11), TeamViewer (ISIN NL0012169213 / WKN A2DKCH), Redcare Pharmacy (ISIN NL0012044747 / WKN A2AR94), BP (ISIN GB0007980591 / WKN 850517) und am Abend Pfizer (ISIN US7170811035 / WKN 852009), Amgen (ISIN US0311621009 / WKN 867900) und AMD (ISIN US0079031078 / WKN 863186) berichten. Am späten Montagabend habe bereits QIAGEN (ISIN NL0012169213 / WKN A2DKCH) seine Zahlen vorgelegt und positiv überraschen können. Der Saatguthersteller KWS SAAT (ISIN DE0007074007 / WKN 707400) trenne sich derweil vom Geschäft mit Maissaaten in China. Der 49-Prozent-Anteil am dortigen Gemeinschaftsunternehmen gehe an den Joint-Venture-Partner Kenfeng, so das Unternehmen.



Im Fokus dürfte zudem weiter die Aktie von Siemens Energy (ISIN DE000ENER6Y0 / WKN ENER6Y) stehen. Zum Börsenschluss am Montag sei zudem bekannt geworden, dass Kreisen zufolge der Konzern über einen Teilverkauf seines Indiengeschäfts an Siemens nachdenke. Zudem könnte der Bund Siemens Energy bis zu acht Milliarden Euro an Garantien anbieten, habe die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen berichtet.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nachdem sich der DAX zum Wochenauftakt stabilisiert hat - er beendete den Tag mit einem Plus von 0,2 Prozent auf 14.716,54 Punkte -, präsentiert er sich am heutigen Dienstag kaum verändert, so Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Zwei Stunden vor dem Börsenstart taxiere der Broker IG den deutschen Leitindex 0,1 Prozent tiefer auf 14.700 Punkte.