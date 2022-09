Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach den kräftigen Kursausschlägen am Donnerstag hat der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Freitag nun den Weg nach oben eingeschlagen, so Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Zinsschritt der EZB um 0,75 Prozentpunkte sei erwartet worden und belaste den Markt deshalb kaum noch. Die Worte Lagardes seien dagegen zwar zunächst nicht gut angekommen, doch immerhin liege nun praktisch alles Negative auf dem Tisch. Ähnlich sei es zuletzt bereits bei der Rede von FED-Chef Jerome Powell in Jackson Hole gelaufen, der ebenfalls vor tiefen Einschnitten für die Wirtschaft gewarnt habe und die Märkte kurzzeitig unter Druck gebracht habe - ehe danach eine Stabilisierung gefolgt sei.Klar sei aber auch: Gaskrise, Inflation, Zinswende und Rezessionsangst würden Belastungsfaktoren für den Markt bleiben. Die geopolitischen Unsicherheiten würden auch in den kommenden Wochen immer wieder für kräftige Ausschläge sorgen. Auch wenn der DAX wieder im Bereich der 13.000-Punkte-Marke notiere, sei es daher noch zu früh, um von Entspannung zu reden. (09.09.2022/ac/a/m)