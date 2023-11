Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Sowohl die europäischen Indices als auch die US-Indexfutures notieren heute höher, so die Experten von XTB.Diese Äußerungen seien eine weitere Bestätigung dessen, was bereits bekannt sei, aber von offizieller Seite nicht zugegeben werden wolle: Die FED habe die Zinserhöhung abgeschlossen. Eine mögliche Lockerung der Leitzinsen bereits in der ersten Hälfte des Jahres 2024 treibe die Renditen heute nach unten und die Aktien nach oben.Ein Blick auf das DAX -Tageschart zeige, dass der Index heute über die Widerstandszone von 16.050 Punkten ausgebrochen sei, was den anhaltenden Aufwärtstrend bestätige. Der Index sei auf den höchsten Stand seit vier Monaten geklettert. Der DAX werde seit Ende Oktober in einem steilen Aufwärtskanal gehandelt, und ein Ausbruch über den oben erwähnten Widerstand von 16.050 Punkten ebne den Weg zu Allzeithochs im Bereich von 16.550 Punkten. Ein kurzfristiger Widerstand, den es zu beachten gelte, befinde sich im Bereich von 16.200 Punkten, wo sich das 78,6%-Retracement der Abwärtsbewegung befinde, die zwischen Juli und August 2023 eingeleitet worden sei. (29.11.2023/ac/a/m)