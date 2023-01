Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) setzt seinen starken Jahresstart auch zum Wochenauftakt weiter fort, so Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Bereits am Freitag seien die Jobdaten in den USA gut angekommen. Einerseits sei der Arbeitsmarkt noch immer robust genug, um die Angst vor einer Rezession nicht zu groß werden zu lassen. Andererseits seien die Löhne weniger stark gestiegen, was der FED Spielraum für langsamere Zinsanhebungen geben könnte. Die Gefahr einer Lohn-/Preisspirale nehme damit ab.Mit den Kursgewinnen vom Montag notiere der DAX nur noch knapp unterhalb des Dezember-Hochs bei 14.675 Punkten. Knapp oberhalb davon liege mit dem Juni-Hoch bei 14.709 Zählern ein weiterer Widerstand. (09.01.2023/ac/a/m)