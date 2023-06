Am New Yorker Aktienmarkt sei es am Donnerstag wieder bergauf gegangen. Der NASDAQ 100 sei 1,27 Prozent auf 14.484,54 Punkte gestiegen. Nach verhaltenem Start sei der Leitindex Dow Jones Industrial mit 33.833,61 Punkten auf ein Plus von 0,50 Prozent gekommen. Auffällig sei gewesen, dass er kurz vor Schluss mit 33.873 Punkten sein höchstes Niveau seit Anfang Mai erreicht habe. Der marktbreite S&P 500 habe den Handel 0,62 Prozent höher bei 4.293,93 Zählern beendet.



Die wichtigsten Börsen Asiens hätten am Freitag überwiegend zugelegt. In Tokio sei der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor Handelsende um 1,8 Prozent gestiegen. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong habe 0,2 Prozent gewonnen, während der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen in Shenzen und Shanghai leicht nachgegeben habe. Gewinne habe es in Australien gegeben.



Auf der Terminseite sei es zum Wochenausklang ruhig. Die Apple-Enwicklerkonferenz WWDC öffne heute letztmals ihre Pforten. Die Aktien der Porsche AG dürften weiter im Blick stehen. Anlässlich des 75. Sportwagen-Jubiläums hätten die Stuttgarter am Donnerstag das Konzept eines neuen Elektrosportwagens vorgestellt. Zudem bleibe Tesla im Fokus. Auch General Motors (GM) setze zukünftig auf das Ladenetz von Tesla. Tesla und GM hätten nachbörslich kräftig zugelegt. Druck könnte es für die Aktien von Fresenius Medical Care (FMC) geben. Analyst David Adlington von der US-Bank JPMorgan sei skeptisch für FMC vor Ende Juni beziehungsweise Anfang Juli anstehenden, aktuellen Vorschlägen für Erstattungen von Dialysebehandlungen (ESRD) im US-Krankenversicherungssystem. Entsprechend habe er den Papieren des Dialysekonzerns den Status "Negative Catalyst Watch" gegeben.





(Mit Material von dpa-AFX)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link. (09.06.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX setzt seinen Pendelkurs um die runde Marke von 16.000 Punkten fort, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex am Freitag rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent höher auf 16.011 Punkte. Vor in der kommenden Woche anstehenden US-Inflationszahlen und der Leitzinsentscheidung der US-Notenbank würden die Anleger weiter unentschlossen agieren.Für etwas Auftrieb würden zum Wochenausklang Kursgewinne in den USA nach einem unerwartet klaren Anstieg der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sorgen. Was für die Konjunktur ein eher negatives Signal sei, bedeute für die Geldpolitik im Kampf gegen die Inflation möglicherweise einen Erfolg. Entsprechend hätten die zuletzt hochgekochten Zinsspekulationen abgekühlt, die Anleiherenditen seien wieder gesunken. NASDAQ 100 habe seine Verluste vom schwachen Mittwoch am Vorabend fast wettgemacht. Im DAX bleibe das Wochenhoch bei 16.114 Punkten erste Orientierungsmarke nach oben. Nach unten würde die 21-Tage-Linie bei aktuell 15.966 Punkten wohl Halt geben. Sie sei Gradmesser für den kurzfristigen Trend und laufe aktuell seitwärts.