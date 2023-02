Im Euroraum insgesamt habe sich die Unternehmensstimmung im Februar weiter verbessert und auch deutlicher als erwartet. Bankvolkswirte hätten die Entwicklung zwar überwiegend positiv kommentiert, aber auch auf den anhaltend hohen Preisauftrieb hingewiesen. Zusammen mit dem engen Arbeitsmarkt deute dies darauf hin, dass die EZB ihre Geldpolitik weiter straffen werde, habe das Analysehaus Capital Economics erklärt.



Blick in die USA



Anleger würden nun auf die Wall Street blicken, die am Dienstag aus dem verlängerten Wochenende zurückkehre. Hier hätten sich Verluste abgezeichnet. Marktstrategen wie Mislav Matejka von JPMorgan und Michael Wilson von Morgan Stanley würden nach der Jahresauftaktrally mittlerweile größere Risiken für einen deutlichen Rücksetzer sehen.



Der Fokus der Investoren liege derzeit v.a. auf Konjunkturdaten aus den USA, die maßgeblich für die Geldpolitik der FED seien. So könnten frische Impulse vom US-Anleihemarkt ausgehen, wo die Renditen in den vergangenen Wochen in Erwartung weiter anziehender Leitzinsen stark gestiegen seien. Neu ausgegebene Anleihen würden also gerade attraktiver, weil sie höher verzinst würden. Die anziehenden Kapitalmarktzinsen hätten deshalb zuletzt an den tonangebenden US-Börsen die Aktienkurse schwanken lassen.



(Mit Material von dpa-AFX) (21.02.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) setze seine Konsolidierung am Dienstag fort, so Maximilian Völkl vom Anlagemagazin "Der Aktionär".Bevor die Wall Street nach dem verlängerten Wochenende ihren Handel wieder aufnehme und neue Impulse liefern dürfte, verliere der deutsche Leitindex rund ein 0,5%. Durchwachsene Konjunkturdaten hätten keine neuen Käufer anlocken können.Einkaufsmanagerindices aus Deutschland und Frankreich seien hierzulande eher negativ aufgenommen worden. Laut Helaba habe die Stimmung in der Industrie enttäuscht, während es im Servicebereich erneute Verbesserungen gegeben habe. Helaba-Experte Ulrich Wortberg habe erklärt: "Es gibt keinen Grund, dass sich der konjunkturelle Optimismus intensiviert, denn insgesamt lassen die Zahlen auf eine schwache Konjunkturdynamik schließen." Dies werde die Europäische Zentralbank (EZB) wohl nicht vom Zinserhöhungspfad abbringen, so der Experte.