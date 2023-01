Der Mischkonzern Air-France-KLM (ISIN: FR0000031122, WKN: 855111, Ticker-Symbol: AFR, EN Paris: AF, NASDAQ OTC-Symbol: AFRAF) habe bei Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) sieben Flugzeuge in Auftrag gegeben. Die vier Flugzeuge des Typs Airbus A350F sollten bis 2026 ausgeliefert werden und dafür sorgen, dass die Fluggesellschaften KLM und Air France ihre Position als die leisesten und modernsten Frachtabteilungen auf dem Markt stärken würden. Drei A350-900-Passagierflugzeuge würden im Jahr 2024 an Air France ausgeliefert.



Auch bei den Bekleidungs- und Modeunternehmen, die auf die Performance von LVMH (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, Euronext Paris-Symbol: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) und H&M (ISIN: SE0000106270, WKN: 872318, Ticker-Symbol: HMSB, NASDAQ OTC-Symbol: HMRZF) reagieren würden, sei viel los.



Die Aktien von H&M hätten zu Beginn des Handelstages fast 6% verloren, nachdem die Ergebnisse für das vierte Quartal schlechter ausgefallen seien als erwartet. Die Anleger seien vor allem durch den schwachen Betriebsgewinn und die steigenden Kosten entmutigt worden. Das Unternehmen werde auch durch einen kostspieligen Ausstieg aus dem russischen Markt belastet.



Die Ergebnisse von LVMH mögen für viele eine kleine Enttäuschung gewesen sein. Zwar seien die Umsätze aufgrund des Weihnachtsgeschäfts um 9% gestiegen, doch die Höhe der Gewinnspannen gebe wenig Anlass zu Optimismus. Die Marketingausgaben des Unternehmens seien in der zweiten Jahreshälfte um fast 30% gestiegen, obwohl das Umsatzwachstum rückläufig gewesen sei. Die Auswirkungen der Lockdowns in China würden das Unternehmen weiterhin belasten.



Die Futures auf den DAX würden heute moderat höher gehandelt. Der Index bleibe in der Nähe des Widerstands, der durch das 78,6%-Retracement markiert werde. (27.01.2023/ac/a/m)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Freitagshandel an den europäischen Aktienmärkten bringt moderate Gewinne bei den wichtigsten Aktienindices, so die Experten von XTB.Der deutsche Leitindex (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) verzeichne heute Gewinne, bleibe aber weiterhin unterhalb der Konsolidierungszone im Bereich der jüngsten lokalen Höchststände. Der Wirtschaftskalender für die heutige Sitzung konzentriere sich vor allem auf die Daten aus den USA. Um 14:30 Uhr würden wir die PCE-Daten erfahren und um 16:00 Uhr die endgültigen Stimmungsdaten der University of Michigan und die Daten zu den anstehenden Hausverkäufen. Vor der Sitzung an der Wall Street würden American Express (ISIN: US0258161092, WKN: 850226, Ticker-Symbol: AEC1, NYSE-Symbol: AXP) und Chevron (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) ihre Quartalsergebnisse vorlegen.Die Stimmung der Anleger in Europa habe sich am Freitag leicht verbessert. Die meisten Unternehmen würden jetzt im Plus notieren.