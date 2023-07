Der Dow Jones Industrial (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe sich am Montag nach seinen jüngsten Verlusten stabilisiert. Die Sorge vor steigenden Zinsen in den USA habe mit einem Wochenverlust von rund zwei Prozent im New Yorker Leitindex für einen tristen Auftakt in das zweite Halbjahr gesorgt. Der Dow sei um 0,62 Prozent auf 33.944,40 Punkte gestiegen. Für den marktbreiten S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) sei es um 0,24 Prozent auf 4.409,53 Punkte nach oben gegangen. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) habe um 0,06 Prozent auf 15.045,64 Punkte zugelegt. Auch in dieser Woche würden die künftigen Zinsen das beherrschende Thema bleiben.



In Asien hätten die wichtigsten Aktienmärkte überwiegend zugelegt. Der CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbilde, habe im späten Handel etwas mehr als ein halbes Prozent gewonnen. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong sei der Hang-Seng-Index (ISIN: HK0000004322, WKN: 145733) im dortigen Nachmittagshandel rund eineinhalb Prozent gestiegen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) sei dagegen kurz vor Handelsende auf der Stelle getreten.



Im Fokus dürfte die Aktie von Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8, WKN: DTR0CK, Ticker-Symbol: DTG) stehen. Nach angehobenen Jahreszielen und einem angekündigten Aktienrückkauf dürfte das Papier deutlich im Plus starten. Evotec (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) habe eine neue Lizenvereinbarung mit Bristol Myers (ISIN: US1101221083, WKN: 850501, Ticker-Symbol: BRM, NYSE Ticker-Symbol: BMY) geschlossen. Nordex (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) melde, dass man zum Ende des zweiten Quartals weitere Aufträge für mehrere Windparks im Mittelmeerraum erhalten habe.



Im Fokus stünden zudem einige Analysteneinschätzungen. Die Privatbank Berenberg erhöhe für AIXTRON (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, NASDAQ OTC-Symbol: AIXXF) das Kursziel von 28 auf 35 Euro. Die US-Bank J.P. Morgan habe nach einem milliardenschweren Auftrag die Einstufung für Rheinmetall mit "overweight" und einem Kursziel von 320 Euro bestätigt. Die Aktie der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) dürfte nach einer Abstufung der Société Générale im Minus starten. Im Blickfeld stehe auch Amazon (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN). Die Gewerkschaft Verdi habe im Tarifkonflikt mit dem Onlinehändler Amazon Beschäftigte für Dienstag bis Donnerstag zu Warnstreiks an mehreren Standorten in Nordrhein-Westfalen aufgerufen.



(Mit Material von dpa-AFX) (11.07.2023/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) setzt die am Freitag begonnene Stabilisierung auch am Dienstag noch fort, so Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent höher auf 15.717 Punkte. Anleger würden damit nach einem schwachen Juli-Auftakt neuerdings wieder etwas zuversichtlicher an Aktien herangehen.Am Tag vor den US-Inflationsdaten, die zur Wochenmitte mit Spannung erwartet würden, stünden die finalen deutschen Verbraucherpreise für Juni und der ZEW-Index auf der Agenda. Geringfügige Zuwächse an den US-Börsen seien nach Ansicht der ING Bank am Dienstag hierzulande kein richtiger Kurstreiber. Die Experten hätten aber am Morgen auf leicht erholte chinesische Aktien verwiesen, unterstützt durch die Spekulation über eine Ausweitung staatlicher Stützungsmaßnahmen.