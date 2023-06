Unterstützung bekomme der DAX von der Wall Street, wo sich die Kurserholung nach dem europäischen Handelsende noch gefestigt habe. Besonders Technologiewerte seien nach der jüngsten Korrektur wieder gefragt gewesen. Nach sechs Verlusttagen in Folge hätten sich die Anleger an den US-Aktienmärkten am Dienstag in Kauflaune gezeigt. Der Dow Jones Industrial (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) habe mit einem Plus von 0,63 Prozent bei 33.926,74 Punkten geschlossen. Der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) sei um 1,15 Prozent auf 4378,41 Zähler gestiegen. Der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) habe sogar 1,75 Prozent auf 14.945,91 Punkte gewonnen.



Zuletzt habe die Angst belastet, dass noch mehr als zwei Zinserhöhungen kommen und die Wirtschaft abwürgen könnten und damit eine Rezession die mögliche Folge sei. Die nächsten Inflationsdaten am 12. Juli dürften hier für Beruhigung sorgen und zeigen, dass FED-Chef Jerome Powell in Sachen Zinsen doch auf die Bremse treten könne. Die Volatilität dürfte im Vorfeld hoch bleiben - mit Ausschlägen in beide Richtungen.



In Asien habe vor allem die japanische Börse die Vorlage aufgenommen. In China hätten die Anleger derweil nach schwachen Daten zur Ergebnisentwicklung in der Industrie einige Gewinne vom Vortag wieder mitgenommen.



(Mit Material von dpa-AFX) (28.06.2023/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) setzt seine Stabilisierung zur Wochenmitte fort, so Michael Schröder vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Nach oben gehe es für den heimischen Leitindex zunächst um einen Rücklauf an die 50-Tage-Linie bei derzeit 15.961 Punkten, bevor dann die vor allem psychologisch wichtige Hürde bei 16.000 Punkten wieder in den Fokus rücke. Nachrichten seien dabei eher Mangelware.