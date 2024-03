Im Blickpunkt stehe am heutigen Handelstag eine ganze Reihe von Geschäftszahlen. Es würden unter anderem RATIONAL, SMA Solar, SÜSS MicroTec, RENK, ElringKlinger, JENOPTIK, SFC Energy, PNE, H&M und Aroundtown präsentieren. Der Immobilienkonzern habe bereits am Vorabend angekündigt, in diesem Jahr keine Dividende ausschütten zu wollen. Bei Moderna finde zudem der Vaccines Day statt. Anleger dürften zudem weiter auf Rheinmetall blicken. Das Papier habe am Dienstag ein weiteres Hoch markiert und sei als Gewinner des Tages aus dem Handel gegangen.



Im Fokus dürften zudem auch einige Analysteneinschätzungen stehen. Morgan Stanley habe die Aktie der Deutschen Bank von "equal-weight" auf "overweight" hochgestuft und das Kursziel von 17 auf 18 Euro angehoben. Positive Impulse könnte auch SGL Carbon erhalten. HSBC habe das Papier von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 8 auf 10 Euro erhöht. Optimistisch zeige sich HSBC auch bei Spotify. Die Aktie sei mit "buy" und einem Kursziel von 310 Dollar neu in die Bewertung aufgenommen worden. Barclays habe derweil das Ziel für Airbus von 154 auf 202 Euro deutlich erhöht.



Die US-Indices hätten sich im Dienstag mit leichten Verlusten präsentiert. Der Dow Jones Industrial habe am Ende 0,1 Prozent auf 39.282,33 Punkte nachgegeben. Der marktbreite S&P 500 habe 0,3 Prozent auf 5.203,58 Zähler verloren. Für den technologielastigen NASDAQ 100 sei es 0,4 Prozent auf 18.210,54 Punkte nach unten gegangen.



Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien hätten auch am Mittwoch keine einheitliche Richtung gefunden. Der Tokioter Leitindex Nikkei 225 habe 0,9 Prozent höher bei 40.762,73 Punkten geschlossen. Der CSI 300 der chinesischen Festlandsbörsen habe hingegen zuletzt 0,4 Prozent verloren. Der Hang Seng der Sonderverwaltungszone Hongkong habe 0,8 Prozent im Minus gelegen. (27.03.2024/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX hat auch am Dienstag seine Rekordfahrt fortgesetzt und bei knapp 18.412 Zählern das vorläufige neue Allzeithoch markiert, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Am Ende sei er 0,7 Prozent im Plus bei 18.384,35 Punkten aus dem Handel gegangen. Und auch am heutigen Mittwoch dürfte sich der DAX in der Nähe seiner Höchststände bewegen. Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex am Morgen 0,1 Prozent höher auf 18.411 Zähler.