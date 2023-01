Unternehmensnachrichten und Empfehlungen von Banken:



Die Aktien des deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) würden heute mehr als 7% verlieren. Sie hätten den Aufwärtstrend, der durch die Einigung über Panzerlieferungen an die Ukraine und optimistische Kommentare des Vorstandsvorsitzenden Armin Papperger ausgelöst worden sei, nicht aufrechterhalten. In den kommenden Wochen könnte es jedoch weitere Katalysatoren geben, die Spekulationen mit den Aktien des Unternehmens begünstigen würden.



In Europa richte sich die Aufmerksamkeit der Anleger heute besonders auf den Bankensektor, die auf die Ergebnisse von UBS (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Exchange-Symbol: UBSG) und UniCredit (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Borsa Italiana-Symbol: UCG, NASDAQ OTC-Symbol: UNCFF) reagieren.



Die Aktien der UBS würden heute trotz der Veröffentlichung besser als erwarteter Finanzergebnisse fast 3% verlieren. Die Stimmung sei vor allem durch Kommentare über ein unsicheres Jahr 2023, das immer noch unter dem Druck des andauernden Krieges stehe, und das schwindende Vertrauen der vermögenden Kunden belastet worden. Der CEO habe jedoch hinzugefügt, dass die Bank gut aufgestellt sei, um 2023 hohe Kapitalrenditen zu erzielen. Die Bank beabsichtige, im Jahr 2023 eigene Aktien im Wert von mehr als 5 Milliarden Dollar zurückzukaufen.



Deutlich besser sei die Stimmung bei den Aktien der italienischen Gruppe UniCredit, deren Aktien heute um fast 9% zulegen würden. Auch in diesem Fall habe das Unternehmen die Erwartungen der Analysten übertroffen, allerdings in noch ausgeprägterer Form. Der Nettogewinn habe die Erwartungen der Analysten um fast das Doppelte übertroffen. Die Bank beabsichtige außerdem, eigene Aktien (im Wert von 3,34 Mrd. Euro) zurückzukaufen.



Die Futures auf den DAX würden heute nachgeben und unter dem 78,6%-Retracement notieren. (31.01.2023/ac/a/m)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Dienstagshandel an den europäischen Aktienmärkten bringt eine Fortsetzung der gestern begonnenen Abwärtswelle, so die Experten von XTB.Der deutsche Leitindex (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) verzeichne heute Rückgänge und bleibe weiterhin unterhalb der Konsolidierungszone im Bereich der jüngsten lokalen Höchststände. Wir hätten eine sehr interessante Woche vor uns, was den Wirtschaftskalender betreffe. In dieser Woche würden uns unter anderem die Entscheidungen der FED, der BOE und der EZB sowie der NFP-Bericht aus den USA erwarten. Heute hätten die Anleger überraschend gute BIP-Daten aus der Eurozone erhalten. Die Aufmerksamkeit an der Wall Street werde sich auf die Unternehmen richten, die ihre Quartalsergebnisse vorlegen würden.- Caterpillar (ISIN: US1491231015, WKN: 850598, Ticker-Symbol: CAT1, NYSE-Symbol: CAT) - vor Markteröffnung- ExxonMobil (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) - vor Markteröffnung- General Motors (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) - vor Markteröffnung- Marathon Petroleum (ISIN: US56585A1025, WKN: A1JEXK, Ticker-Symbol: MPN, NYSE-Symbol: MPC) - vor Markteröffnung- McDonald's (ISIN: US5801351017, WKN: 856958, Ticker-Symbol: MDO, NYSE-Symbol: MCD) - vor Markteröffnung- Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) - vor Markteröffnung- Phillips 66 (ISIN: US7185461040, WKN: A1JWQU, Ticker-Symbol: R66. NYSE-Symbol: PSX) - vor Markteröffnung- United Parcel Service (ISIN: US9113121068, WKN: 929198, Ticker-Symbol: UPAB, NYSE-Symbol: UPS) - vor Markteröffnung- Advanced Micro Devices (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) - nach Börsenschluss- Electronic Arts (ISIN: US2855121099, WKN: 878372, Ticker-Symbol: ERT, NASDAQ-Symbol: EA) - nach BörsenschlussEurozone, Q4 2022 BIP-Bericht im QuartalsvergleichAnnualisiert im Jahresvergleich. Aktuell 1,9% / Erwartung 1,8% / Vorwert 2,1%