Unter Abwärtsdruck stünden heute die Aktien der Lufthnasa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, NASDAQ OTC-Symbol: DLAKF), die aufgrund des morgen beginnenden Pilotenstreiks fallen würden. Die Fluggesellschaft werde an diesem Tag fast 800 Flüge streichen.



Einschätzungen von Analysten:



- KION (ISIN: DE000KGX8881, WKN: KGX888, Ticker-Symbol: KGX) werde von JP Morgan auf "overweight" hochgestuft. Kursziel bei 58 Euro.



- Hapag-Lloyd (ISIN: DE000HLAG475, WKN: HLAG47, Ticker-Symbol: HLAG) sei von HSBC auf "reduce" herabgestuft worden. Kursziel: 193 Euro.



- GEA Group (ISIN: DE0006602006, WKN: 660200, Ticker-Symbol: G1A, Nasdaq OTC-Symbol: GEAGF) sei von JP Morgan auf "underweight" herabgestuft worden. Kursziel bei 31 Euro. (01.09.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Handel am Donnerstag bringt Rückgänge im DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900), so die Experten von XTB.Die Aufmerksamkeit der Anleger richte sich heute auf die Einkaufsmanagerindices aus Europa und den USA sowie auf den ISM-Index aus den USA. Der deutsche PMI für das verarbeitende Gewerbe habe mit 49,1 schlechter abgeschnitten als die Erwartungen von 49,8 - der gleiche Wert wie zuvor.Der deutsche Handel am Donnerstag bringe Rückgänge in allen Komponenten des DAX. Die Sektoren Immobilien und Industrie würden sich besonders schlecht entwickeln.