Ich hatte bereits vor 30 Jahren in meinem Büchlein "Börsenindikatoren", in dem ich die historischen Verläufe der deutschen Aktienkurse einmal statistisch aufgeschlüsselt habe, auf dieses jahreszeitliche Phänomen hingewiesen, so Thomas Gebert von "Der Aktionär". Von 1960 bis 1990 sei der DAX im Mittel nur in den Wintermonaten von November bis April gestiegen, während er den Sommermonaten von Mai bis Oktober keinen Kursgewinn habe erzielen können. So habe Gebert damals wörtlich geschrieben: "Die Monate November bis April bringen 6,3 Prozent Gewinn, genauso viel wie das ganze Jahr an Erträgen liefert. Mai bis Oktober kommen nicht über plus minus null hinaus."



Nun hätte man meinen können, dass sich solch eine statistische Anomalie durch Arbitrage, also profitable Käufe in der schwachen Jahreszeit, zum Beispiel im September, und Verkäufe im freundlichen Frühjahr, mit der Zeit verlieren würde. Doch dem sei nicht so gewesen. Sowohl vom Jahr 2000 bis zum Jahr 2023 als auch vom Jahr 2010 bis zum Jahr 2023 habe sich das gleiche Muster erkennen lassen. Von 2010 bis heute habe der DAX in den Monaten von November bis April 6,8 Prozent pro Jahr und in den Monaten Mai bis Oktober nur 0,2 Prozent gewonnen. Es hätten sich also von 2010 bis 2023 fast genau die gleichen Werte ergeben wie zwischen 1960 und 1990, obwohl damals politisch, wirtschaftlich und von der Inflations- und der Zinsseite her ganz andere Verhältnisse geherrscht hätten. Vor 30 Jahren sei Gebert dieses Phänomen schon merkwürdig vorgekommen und heute finde er es immer noch seltsam.



Jedenfalls hätten sich so mit der Perspektive auf die am 1. November beginnende fröhliche Jahreszeit die unschönen Monate September und Oktober gelassener überstehen lassen. Mit dem fulminanten Start in den November sollte jedoch keinesfalls der jahreszeitliche Effekt verpufft sein. Man könne sich auf Weihnachten freuen. Von vor Weihnachten bis nach Neujahr hätten in der Vergangenheit die Chancen auf eine positive Kursentwicklung 72 zu 28 gestanden. Auch der Januar gehöre zu den freundlichen Monaten des Jahres. Vermutlich ergebe sich die freundliche Zeit um den Jahreswechsel aus dem Anlagebedarf von Versicherungen und Pensionsfonds, die fällige Prämien und Beiträge investieren würden. Es bestünden also berechtigte Hoffnungen auf einen erfreulichen Start ins neue Jahr. (23.11.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach dem gelungenen Start in den November sollte auch die Weihnachtszeit fröhlich verlaufen, so Thomas Gebert vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".In der Vergangenheit sei der DAX in zwei von drei Fällen von vor Weihnachten bis nach Neujahr gestiegen.