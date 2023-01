Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien hätten am Dienstag keine einheitliche Richtung eingeschlagen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 habe nach den Verlusten zum Wochenstart 1,2 Prozent höher geschlossen. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen sei hingegen um 0,3 Prozent gesunken und der Hang-Seng-Index (ISIN HK0000004322 / WKN 145733) der Sonderverwaltungszone Hongkong habe 1,3 Prozent eingebüßt.



Die Wirtschaft in China sei im vierten Quartal stärker gewachsen, als von Experten erwartet. "Chinas Wirtschaft hat die steigenden Covid-Zahlen bislang überraschend gut weggesteckt", habe Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners geschrieben. Dass die Börsen dort trotzdem negativ reagiert hätten, müsse nicht an den Zahlen liegen. Denn zuletzt seien die Indices besonders stark angestiegen und positive Nachrichten würden nun für Gewinnmitnahmen genutzt.



Auf Unternehmensseite stünden am heutigen Dienstag einige Quartalszahlen auf dem Programm. Es würden unter anderem Lindt & Sprüngli (ISIN CH0010570759 / WKN 859568), HUGO BOSS, Goldman Sachs und Morgan Stanley berichten. Zudem sei bekannt geworden, dass IONOS den Börsengang im ersten Quartal plane. United Internet solle nach dem IPO die Mehrheitsbeteiligung behalten, wie es heiße. Im Fokus stehe außerdem Nordex nach Auftragsdaten. Und auch Microsoft bleibe im Blickfeld. Das Unternehmen wolle zu einer größeren Verbreitung der Software ChatGPT beitragen, deren Texte wie von einem Menschen geschrieben wirken würden. Zudem könnte bald ein Deal bevorstehen.



(Mit Material von dpa-AFX)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach dem starken Lauf im noch jungen Börsenjahr 2023 dürfte der DAX am Dienstag zum Handelsstart etwas nachgeben, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Der Broker IG taxiere den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,13 Prozent schwächer auf 15.115 Punkte. Seit Jahresbeginn habe er schon um 8,7 Prozent zugelegt.Impulse kämen am Dienstag auch wieder von der Wall Street, wo am Montag die Börse feiertagsbedingt noch geschlossen gewesen sei. Im Blick stünden zudem Daten aus China, wo vor dem Hintergrund der chaotischen Corona-Lage die Wirtschaft des Landes nach offiziellen Angaben im vierten Quartal noch um 2,9 Prozent gewachsen sei. Das Wachstum sei damit höher als von Experten erwartet ausgefallen.