Technisch betrachtet habe der DAX mit dem Sprung über 15.000 Punkte ein frisches Kaufsignal generiert. Er sei damit in die Handelsspanne zurückgekehrt, die zwischen März 2021 und Februar 2022 Gültigkeit gehabt habe, nämlich die zwischen 15.000 und 16.000 Punkten. Es wäre aber vermessen zu erwarten, dass der DAX jetzt in einem Zug bis an den oberen Rand der Range steige, dazu sei er in den vergangenen drei Monaten einfach zu schnell zu stark gestiegen.



Manche Indikatoren würden andeuten, dass der Markt überkauft und daher fällig für eine Konsolidierung sei. Jedoch stehe jetzt die Berichtssaison an, die den Markt weiter beflügeln könnte. Sollten die Ergebnisse deutlich stärker sein als erwartet, k;nne der DAX in den nächsten Wochen auch noch bis 15.500 Punkte steigen.



Anleger, die Long-Position im DAX halten würden, sollten die Gewinne laufen lassen.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link. (16.01.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - In den USA ist heute Martin Luther King Day, das heißt, die US-Börsen haben geschlossen, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Entsprechend gelassen würden sich die deutschen Anleger in Frankfurt präsentieren - nach 90 ruhigen Handelsminuten notiere der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) 25 Pünktchen höher als am Freitag. Wahrscheinlich werde der Tag insgesamt ohne größere Schwankungen über die Bühne gehen.