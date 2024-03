Zürich (www.aktiencheck.de) - Für den deutschen Leitindex DAX ging es auch in der sechsten Sitzung hintereinander auf neue historische Bestmarken, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dabei hätten die Blue Chips schon zur Eröffnung bei 17.635 im Gewinn (Vortagsschluss bei 17.601) notiert und direkt nach dem Opening das Tagestief bei 17.620 Punkten markiert. Im weiteren Verlauf hätten die Notierungen sukzessive zugelegt und bei 17.742 das aktuelle Allzeithoch markiert. Zur Schlussglocke seien die Kurse zwar wieder unter die 17.700er-Marke zurückgefallen, hätten mit dem Close bei 17.678 aber auch auf Schlusskursbasis einen neuen Rekord aufstellen können.Ausblick: Mit dem gestrigen Schlusskurs bei 17.678 habe der deutsche Leitindex den Monat Februar mit einem Gesamtgewinn von 4,6% beendet. Das Long-Szenario: Könne der DAX zum Wochenschluss an die vorangegangene Aufwärtsbewegung anknüpfen, sollten die Notierungen zunächst wieder über 17.700 steigen. Oberhalb des gestrigen Intraday-Rekordhochs bei 17.742 wäre der Weg dann wieder frei von weiteren charttechnischen Widerständen. Zur Orientierung würden sich dabei weiterhin die 17.800er- und die 17.900er-Marke heranziehen lassen, bevor die 18.000er-Barriere in den Fokus rücken würde. Das Short-Szenario: Drehe der DAX dagegen nach unten ab, könnte eine kleinere Haltelinie bei 17.600 vorgemerkt werden, darunter sollte die 17.500er-Schwelle stützend wirken. Würden die Blue Chips diesen Halt verlieren, könnte sich ein schneller Rücksetzer bis in den Bereich des Verlaufshochs vom 16. Februar bei 17.198 entwickeln. Unterhalb dieses Levels müsste mit der Schließung der offenen Kurslücke vom 22. Februar bei 17.118 gerechnet werden. Würden die Notierungen nach einem Gap-Close nicht nach oben drehen, sondern auch unter 17.100 zurückfallen, dürfte das Top vom 6. Februar bei 17.050 angesteuert werden. (01.03.2024/ac/a/m)