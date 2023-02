Der S&P Global France PMI für das verarbeitende Gewerbe sei im Januar von einer vorläufigen Schätzung von 50,8 auf 50,5 nach unten korrigiert worden, verglichen mit dem endgültigen Wert von 49,2 im Dezember. Dennoch deute die heutige Zahl auf das erste Wachstum des Sektors seit August letzten Jahres hin, wenn auch nur in geringem Maße, was auf eine Erholung der Beschäftigung und einen geringeren Rückgang der Auftragseingänge zurückzuführen sei.



Der S&P Global Spain Manufacturing PMI sei im Januar weiter auf 48,4 von 46,4 im Vormonat gestiegen und habe damit über den Analystenschätzungen von 48,0 gelegen.



Der S&P Global Italien PMI für das verarbeitende Gewerbe sei im Januar auf 50,4 von 48,5 im Dezember gestiegen und habe damit deutlich über den Markterwartungen von 49,6 gelegen und habe das erste Wachstum des Sektors seit Juni 2022 markiert.



Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe den heutigen Handelstag höher begonnen, doch hätten die Käufer den Widerstand bei 15.235 Punkten nicht überwinden können, was zu einem deutlichen Rückschlag geführt habe. Die nächste wichtige kurzfristige Unterstützung befinde sich bei 15.160 Punkten - ein Durchbruch könnte zu einer Beschleunigung der Abwärtsbewegung führen. (01.02.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktienmärkte in Europa starteten trotz positiver PMI-Daten mit gemischten Gefühlen in den Februar, so die Experten von XTB.Der S&P Global PMI für das verarbeitende Gewerbe in Deutschland sei von 47,0 auf 47,3 im Januar leicht nach oben revidiert worden, deute aber weiterhin auf einen siebten Monat in Folge mit zurückgehenden Fabrikaktivitäten hin. Die größte Belastung sei erneut von den Auftragseingängen ausgegangen, die sich aus hohen Lagerbeständen bei den Kunden, erhöhten Preisen und Investitionszurückhaltung ergeben hätten. Die Auftragseingänge für Ausfuhren, die nach Angaben der Unternehmen zum Teil durch die schwächere Nachfrage aus China beeinflusst worden seien, hätten einen ähnlichen Trend gezeigt. Die Produktion sei im gleichen Tempo wie im Dezember geschrumpft, während die Beschäftigung den dreiundzwanzigsten Monat in Folge gestiegen sei, wenn auch langsamer, und sich die Lieferzeiten der Zulieferer den dritten Monat lang verbessert hätten. Unterdessen habe sich der Anstieg der Inputkosten auf den niedrigsten Stand seit 27 Monaten verlangsamt, während die durchschnittlichen Kosten etwas schneller gestiegen seien. Schließlich hätten sich die Geschäftserwartungen zum ersten Mal seit Februar 2022 ins Positive gedreht.