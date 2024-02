Heute morgen habe bereits Delivery Hero seine Zahlen veröffentlicht und mit einem guten Ausblick überrascht. Die Aktie dürfte deswegen deutlich im Plus in den Handel starten. Im Tagesverlauf würden außerdem auch die UniCredit und McDonald's ihre Zahlen vorlegen.



Im Fokus stehe zudem der geplante Renk-Börsengang. Triton habe hier entsprechende Details veröffentlicht. Und auch auf die Lufthansa dürften Anleger weiter blicken. Die Gewerkschaft Verdi habe das Bodenpersonal der Lufthansa zu einem ganztägigen Warnstreik an mehreren Flughäfen am Mittwoch aufgerufen.



Im Blickpunkt dürften außerdem erneut einige Analysteneinschätzungen stehen. RBC habe adidas von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft. Die BofA habe das Kursziel für Amazon von 185 Dollar auf 204 Dollar erhöht. Die Schweizer Großbank UBS habe für Nemetschek eine Kaufempfehlung ausgesprochen. Die UBS bewerte die Aktie mit "Buy" und einem Kursziel von 98 Euro.



Die US-Börsen seien am Freitag freundlich ins Wochenende gegangen. Der Leitindex Dow Jones Industrial habe am Ende 0,4 Prozent auf 38.654,42 Punkte gewonnen. Der marktbreite S&P 500 habe 1,1 Prozent höher bei 4.958,61 Punkten geschlossen. Der NASDAQ 100 habe sogar 1,7 Prozent auf 17.642,73 Zähler zugelegt.



Die asiatischen Börsen hätten sich am Montag nach deutlichen Schwankungen am Ende mit Gewinnen präsentiert. Der CSI 300 mit Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen habe zuletzt 0,9 Prozent zulegen können. Der Hang-Seng-Index in Hongkong habe minimal im Plus gelegen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 habe 0,5 Prozent höher geschlossen. (05.02.2024/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bis auf 17.004,55 Zähler ist der DAX am Freitag gestiegen - und damit auf einen neuen Rekordstand, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Dann sei dem deutschen Leitindex allerdings nach einem weiteren Dämpfer, was die Zinssenkungsfantasie angehe, die Luft ausgegangen. Der DAX habe sich letztendlich mit einem leichten Plus von 0,4 Prozent auf 16.918,21 Zähler ins Wochenende verabschiedet. Zum Start in die neue Woche werde er nun erst einmal schwächer erwartet.Der Broker IG taxiere den DAX am Montagmorgen 0,3 Prozent tiefer auf 16.876 Punkte. In dieser Woche stünden auf der Konjunkturseite wichtige Stimmungsdaten aus der Wirtschaft der Eurozone auf dem Programm. Zudem stehe auf Unternehmensseite die Berichtssaison weiter im Fokus. Am Dienstag berichte unter anderem Infineon, am Donnerstag PayPal und am Freitag Siemens.