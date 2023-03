Paris (www.aktiencheck.de) - Am Montag feierte die Commerzbank nach rund viereinhalb Jahren Abstinenz ihr Comeback im DAX , so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Das Kreditinstitut, das 1988 zur DAX-Gründungsbesetzung gezählt habe, habe den Industriegase-Riesen Linde ersetzt. Die Willkommensfreude habe nur kurz gewährt, denn beim deutschen Leitindex habe kurz darauf die Schwerkraft gewirkt. Mit rund 15.150 Punkten sei der DAX während des Donnerstagshandels auf den tiefsten Stand seit Anfang Februar gefallen. Damit rücke nun die psychologisch wichtige Marke von 15.000 Punkten wieder in den Fokus. Beobachter würden den Bereich zwischen 14.800 und 15.000 Punkten für sehr bedeutend halten: Habe sich diese Spanne in den vergangenen beiden Jahren zunächst als Unterstützung erwiesen, sei sie anschließend zum wichtigen Widerstand geworden, der erst Anfang dieses Jahres habe überwunden werden können.Belastend hätten vor allem neu aufgeflammte Zinsängste gewirkt. Entgegen den Markterwartungen sei die Inflation in der EU mit 8,5 Prozent überraschend hoch geblieben. Von Reuters befragte Volkswirte hätten nach 8,6 Prozent im Januar mit einem stärkeren Rückgang auf 8,2 Prozent gerechnet. Damit steige der Druck auf die EZB, auch über den März hinaus die Leitzinsen weiter deutlich anzuheben. Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht allzu sehr, dass auch die positiven Wirtschaftsdaten aus China nur kurzzeitig auf den deutschen Blue-Chip-Index abfärbten, so die Analysten der BNP Paribas. Der offizielle Einkaufsmanagerindex für die Industrie sei im Februar im Vergleich zum Vormonat deutlich stärker gestiegen als von den meisten Analysten erwartet und sei auf den höchsten Stand seit mehr als zehn Jahren geklettert. Zumindest kurzfristig könnten beim DAX die Zeichen auf Konsolidierung stehen. (03.03.2023/ac/a/m)