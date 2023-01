Das Protokoll der US-Notenbank habe gezeigt, dass noch eine lange Phase der restriktiven Zins- und Geldmarktpolitik auf die Anleger zukomme. Große Überraschungen habe es dabei allerdings nicht gegeben - die Wall Street habe trotz kurzfristiger Ausschläge auch kaum reagiert. Wichtiger würden die weiteren Daten zu Arbeitsmarkt und Inflation in den kommenden Tagen und Wochen. Erst am 1. Februar finde dann die nächste Zinsentscheidung der FED statt.



Bemerkbar mache sich beim DAX auch der nachlassende Kaufdruck. Nach dem starken Handelsstart habe sich gerade angesichts der nach den Feiertagen traditionell dünnen Börsenumsätze bemerkbar gemacht, dass Investoren zugegriffen hätten, die nach den Gewinnen zum Jahresauftakt nicht an der Seitenlinie hätten bleiben wollen. Nun komme die Verschnaufpause auf dem höheren Niveau nicht überraschend und sei auch durchaus gesund.



Erst in der kommenden Woche dürften die Umsätze wieder deutlich anziehen. Zudem gehe dann bereits die Berichtssaison in den USA wieder los. Dann werde sich zeigen, ob der starke Jahresstart nachhaltig sei. Dass der Trend in die richtige Richtung zeige, sei aber durchaus positiv zu werten. (05.01.2023/ac/a/m)







