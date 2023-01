Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nachdem die Jahresauftaktrally den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Donnerstag über 15.000 Punkte geführt habe, schnaufe der deutsche Leitindex am Freitag auf hohem Niveau durch, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Nachdem die US-Inflation wie erwartet im Dezember moderater ausgefallen sei, würden die Bullen weiter darauf setzen, dass die FED bei den Zinsanhebungen den Fuß vom Gaspedal nehmen könnte. Erste Aussagen von US-Notenbankern würden bereits in diese Richtung deuten. (13.01.2023/ac/a/m)