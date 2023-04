Seit seinem März-Zwischentief vor viereinhalb Wochen habe der DAX um rund zehn Prozent zugelegt. Für weitere Anstiege würden derzeit die Impulse fehlen. Auch in New York hätten sich die Anleger am Vortag zurückgehalten.



Der Pharma- und Laborzulieferer Sartorius lege am heutigen Donnerstag seine Zahlen zum ersten Quartal vor. Auch die Commerzbank dürfte im Fokus der Marktteilnehmer stehen, nachdem die Aktie gestern kräftig habe zulegen können.



Indes wachse auf dem europäischen Automarkt wieder die Zuversicht nach den durchaus starken Absatzzahlen für den Monat März. Hier hätten sich sowohl bei Mercedes als auch bei Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) die Verkäufe durchaus sehen lassen können.



Mit Material von dpa-AFX (20.04.2023/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) scheint auch am Donnerstag unter der runden Marke von 16 000 Punkten erst einmal festzuhängen, so Thorsten Küfner vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Gut zwei Stunden vor dem Xetra-Start habe der Broker IG den deutschen Leitindex mit 15 891 Punkten knapp unter Vortagesschluss taxiert. Seit Wochenanfang bewege er sich überwiegend in der Spanne zwischen 15 800 und 15 900 Punkten.