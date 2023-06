Die Angst gehe um, dass mehr als zwei Zinserhöhungen kämen und die Wirtschaft abwürgen könnten und damit eine Rezession die mögliche Folge sei. Die nächsten Inflationsdaten am 12. Juli dürften hier für Beruhigung sorgen und zeigen, dass FED-Chef Jerome Powell in Sachen Zinsen doch auf die Bremse treten könne. Die Volatilität dürfte im Vorfeld hoch bleiben - mit Ausschlägen in beide Richtungen.



Orientierungsmarken für den DAX nach unten würden das Zwischentief von Ende Mai bei 15.629 Punkten und die längerfristige 100-Tage-Linie bei aktuell 15.597 Punkten bleiben. Nach oben hin ginge es zunächst um einen Rücklauf an die 50-Tage-Linie bei derzeit 15.960 Punkten. Gelinge der Sprung über diese Linie, würde der Startschuss für eine Gegenbewegung fallen.



"Der Aktionär" werdeim Laufe des Tages über sämtliche wichtigen Entwicklungen und Neuigkeiten an den nationalen und internationalen Märkten berichten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach der jüngsten Kurskorrektur scheint sich der DAX vor der anstehenden Berichtssaison zumindest zu stabilisieren - auch wenn sich die Korrektur an der Wall Street nach dem europäischen Handelsende noch fortgesetzt hat, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Die Schwäche der US-Börsen werde am Morgen abgefedert durch Kursgewinne in China. Premierminister Li Qiang sehe das Land in Richtung Wachstumsziele auf einem guten Weg.Der marktbreite Index S&P 500 habe gestern vor allem unter der Schwäche der Technologie-Werte gelitten. Bis Mitte des Monats sei ihr Auswahlindex NASDAQ 100 dem Gesamtmarkt aber auch auf das höchste Niveau seit Anfang 2022 davongerannt. Die Investoren hätten aber inzwischen gezögert, weil sie mit weiteren US-Leitzinserhöhungen gerechnet hätten, habe es bei der Commerzbank geheißen.