Hohe Inflation, zurückhaltende Verbraucher, Turbulenzen in der Bankenbranche: Die beiden US-Großbanken J. P. Morgan (ISIN US46625H1005 / WKN 850628) und Wells Fargo (ISIN US9497461015 / WKN 857949) hätten dennoch dank höherer Zinseinnahmen infolge der gestiegenen Leitzinsen in Q2 ihre Gewinne deutlich gesteigert. Die dritte Großbank im Bunde, die Citigroup (ISIN US1729674242 / WKN A1H92V), der das flaue Handelsgeschäft zu schaffen gemacht habe, habe nicht mithalten können.



Das größte US-Geldhaus J.P. Morgan habe den Überschuss auf 14,5 Mrd. USD nach 8,6 Mrd. USD im Vorjahresquartal gesteigert. Der Überschuss von Wells Fargo sei auf 4,94 Mrd. USD geklettert, nach 3,14 Mrd. USD im Jahr zuvor. Bei der Citigroup sei der Überschuss in Q2 um 36% auf 2,92 Mrd. USD gefallen. Die Erträge in der Handelssparte seien um 13% auf 4,6 Mrd. USD gefallen. Ein Grund sei die relativ niedrige Volatilität der Märkte gewesen, habe die drittgrößte US-Bank mitgeteilt.



Der Preiskampf in China hinterlasse beim Absatz von Volkswagen (ISIN DE0007664039 / WKN 766403) tiefe Spuren. Nach einem kräftigen Plus im Mai seien die Auslieferungen im Juni auf dem wichtigsten Einzelmarkt von VW um 14,5% eingebrochen. Der Rückgang sei auch deshalb so hoch ausgefallen, weil im Juni vergangenen Jahres besonders viele Fahrzeuge ausgeliefert worden seien, habe VW geäußert.



Der Weg für die Loslösung des Dialysespezialisten Fresenius Medical Care (ISIN DE0005785802 / WKN 578580) vom Mutterkonzern Fresenius (ISIN DE0005785604 / WKN 578560) sei frei. Die Anteilseigner von FMC hätten auf einer außerordentlichen. HV grünes Licht für die Umwandlung von einer Kommanditgesellschaft auf Aktien in eine Aktiengesellschaft gegeben. Die neue Rechtsform führe dazu, dass der Gesundheitskonzern die Tochter nicht mehr voll bilanzieren müsse.



Der EUR habe sich auf dem hohen Niveau des Vortages behaupten können. Die Ölpreise hätten nach einer Woche mit deutlichen Aufschlägen nachgegeben. Am Markt seien die Preisabschläge mit einer Gegenbewegung begründet worden. (17.07.2023/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Auch wenn der DAX seine kurzzeitigen Tagesgewinne zum Wochenausklang nicht über die Schlussglocke retten konnte, so schaut der deutsche Leitindex dennoch auf eine starke Woche zurück, so die Analysten der Nord LB.Plus 3,2% habe der DAX in dieser insgesamt zugelegt. Der DAX sei um -0,22% und der MDAX (ISIN DE0008467416 / WKN 846741) um -0,49% gefallen. Der TecDAX ( ISIN DE0007203275 WKN 720327 ) sei um +0,30% gestiegen.Auch die Wall Street habe nach einer starken Börsenwoche auf die Bremse getreten. Während dem Dow ( ISIN US2605661048 WKN 969420 ) noch ein positives Vorzeichen gelungen sei, hätten Tech-Werte im Schnitt geringfügige Verluste verzeichnet. Der Dow Jones sei um +0,33% geklettert. Der NASDAQ (ISIN XC0009694271 / WKN 969427) sei um -0,18% und der S&P (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) um -0,10% gesunken.