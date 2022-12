Aurubis habe im abgelaufenen Geschäftsjahr von höheren Preisen für Metalle und Schwefelsäuren sowie einer soliden Nachfrage nach Kupferprodukten profitiert und damit die hohen Energiekosten ausgleichen können. Bei Erlösen von 18,5 Mrd. EUR (+14%) sei das operative Ergebnis vor Steuern im GJ 2021/22 (30.09.) um rund 40% auf 532 Mio. EUR gestiegen, sei damit aber unter den Erwartungen geblieben. Das bereinigte Konzernergebnis habe mit 433 Mio. EUR um 52% über dem Vorjahreswert gelegen. Die Rendite auf das eingesetzte Kapital (ROCE) habe 19% (Vorjahr: 16,6%) erreicht. Im laufenden Geschäftsjahr solle der operative Vorsteuergewinn 400 bis 500 Mio. EUR erreichen. Die ROCE sehe der Konzern bei 11 bis 15%.



Eine schwache Nachfrage nach Paketen habe bei FedEx in Q2 des laufenden GJ zu einem Umsatzrückgang auf 22,81 (23,47) Mrd. USD geführt. Der Nettogewinn habe sich auf 788 Mio. USD reduziert, nach 1,04 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.



Nike (ISIN US6541061031 / WKN 866993) habe in Q2 des laufenden GJ den Umsatz dank einer starken Nachfrage um 17% auf 13,32 Mrd. USD gesteigert. Der Nettogewinn sei marginal auf 1,33 Mrd. USD gewachsen. Die Bruttomarge (42,9%) habe jedoch unter den Rabattaktionen gelitten, die der Sportartikelhersteller wegen der hohen Lagerbestände durchgeführt habe.



An den Devisenmärkten kehre langsam eine vorweihnachtliche Stimmung ein. Der Euro habe sich nur marginal bewegt und sich dabei über der Marke von 1,06 USD gehalten. Unterstützt worden sei die Gemeinschaftswährung ein wenig von der weiter anziehenden Konsumentenstimmung in Deutschland.



Die Ölpreise hätten zur Wochenmitte Auftrieb von den US-Lagerdaten erhalten. Das American Petroleum Institute (API) habe am Dienstagabend einen deutlichen Abbau der Rohöllagerbestände gemeldet. Auch die offiziellen Zahlen des US-Energieministeriums hätten am Mittwoch in die gleiche Richtung gedeutet. (22.12.2022/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Indices am deutschen Aktienmarkt haben nach der Schwächephase der vergangenen Tage wieder Boden gutgemacht, so die Analysten der Nord LB.Dabei habe es der DAX über die Marke von 14.000 Punkten geschafft. Der DAX sei um +1,54%, der MDAX um +2,10% und der TecDAX um +1,57% gestiegen.Gute Unternehmenszahlen und ein gestiegenes Verbrauchervertrauen hätten die Kurse an den US-Börsen angetrieben. Der Dow Jones (ISIN US260566104/ WKN 969420) sei um +1,60%, der S&P 500 um +1,49% und der NASDAQ Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) um +1,54% geklettert.