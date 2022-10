Der Dow (ISIN US260566104/ WKN 969420) sei um +1,06%, der S&P-500 um +1,63% und der NASDAQ-Comp. (ISIN XC0009694271 / WKN 969427) um +2,25% geklettert.



SAP sei besser als erwartet durch das dritte Quartal gekommen. Der Softwarehersteller habe zwar einen Nettogewinn in Höhe von 547 Mio. EUR (-61% im Vorjahresvergleich) verbucht. Dennoch befinde man sich wieder auf dem aufsteigenden Ast, wie Vorstandschef Klein mitgeteilt habe. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern habe knapp 2,1 Mio. EUR betragen, was in etwa auf dem Vorjahresniveau notiere. Die Umsatzerlöse seien um 15% auf 7,84 Mio. EUR gestiegen, rund zwei Drittel dieser Summe würden nach Angaben des Konzerns aus Währungseffekten stammen. Insbesondere im Wachstumsfeld des Cloud Geschäfts habe SAP eine Umsatzsteigerung von 38% verbuchen können. Für das kommende Jahr solle das operative Ergebnis prozentual zweistellig liegen, so Klein.



Wegen trüber Konjunkturaussichten blicke Texas Instruments pessimistischer auf Q4. Daran hätten auch überraschend starke Zahlen für das abgelaufene Quartal nichts geändert. In den vergangenen Monaten sei bereits ein Nachfrage-Rückgang sowohl bei Chips für Elektronik-Geräte als auch Industrie-Anwendungen zu beobachten gewesen, so TI-Chef Templeton.



Nach einem ruhigen Vormittagshandel habe der Euro am Nachmittag Auftrieb von den schwächeren US-Konjunkturdaten erhalten. Die Gemeinschaftswährung sei kurzzeitig auf über 0,99 USD gestiegen. Das Britische Pfund habe vom Amtsantritt des neuen britischen Premiers Rishi Sunak profitiert.



Die Ölpreise hätten, getrieben durch die positive Stimmung an den Aktienmärkten und die Schwäche des USD, leicht zugelegt. Beim europäischen Gaspreis sei weiter eine Entspannung zu beobachten. Der an der ICE gehandelte 1m Future für TTF Gas sei gestern zeitweise auf 92 EUR/MWh gesunken. (26.10.2022/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung am deutschen Aktienmarkt war zunächst gedrückt, so die Analysten der Nord LB.Ein freundlicher Start an der Wall Street und stärker als erwartete Konzernbilanzen hätten jedoch für steigende Kurse gesorgt. Der DAX habe es über die 13.000 Punkte-Marke geschafft.Der DAX sei um +0,94%, der MDAX um +2,43% und der TecDAX um +3,09% gestiegen.