Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Erleichterung an den Märkten, die durch das Eingreifen der FED und des US-Finanzministeriums nach dem Zusammenbruch der SVB ( ISIN US78486Q1013 WKN A0ET46 ) und der Schließung der Signature Bank durch die Aufsichtsbehörden ausgelöst wurde, war nur von kurzer Dauer, so die Experten von XTB. Republic Bank vorbörslich in den USA um 60% eingebrochen seien, was zeige, dass die Probleme noch lange nicht gelöst seien.Der DAX falle um über 3%, breche unter die 15.000-Punkte-Marke und erreiche den tiefsten Stand seit zwei Monaten. Die US-Index-Futures hätten alle Gewinne des asiatischen Handels wieder abgegeben - die S&P 500-Futures würden unverändert gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag notieren.Der DE30 breche zum ersten Mal seit Mitte Januar 2023 unter die Marke von 15.000 Punkten, da die Sorgen über den Zustand der US-Banken die globalen Märkte weiterhin unter Druck setzen würden. Eine wichtige Unterstützung, die es zu beachten gelte, befinde sich im Bereich von 14.800 Punkten - der unteren Grenze der Overbalance-Struktur und dem 23,6%-Retracement des Aufwärtsimpulses (Quelle: xStation5 von XTB). (13.03.2023/ac/a/m)