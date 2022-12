Die EZB habe die Leitzinsen um 0,5 Prozent auf 2,5 Prozent erhöht, was der höchste Stand seit Dezember 2008 sei.



Am Mittwoch habe bereits die amerikanische Notenbank klargemacht, dass es so schnell keine Zinssenkungen geben werde. "Wir werden den Kurs beibehalten, bis die Aufgabe erledigt ist", so FED-Chef Jerome Powell.



Höhere Zinsen würden Kredite verteuern, was die Nachfrage bremse und so hohen Teuerungsraten entgegenwirken könne. Das schmecke der Börse gar nicht - folglich würden die Kurse auf breiter Front einknicken.



Bleibe das Sentiment negativ, könnte beim DAX schon bald die 200-Tage-Linie bei 13.565 Punkten getestet werden. (15.12.2022/ac/a/m)







Ernüchterung an der Börse, nachdem die Notenbanken keine Anstalten machen, die Zinserhöhungen bald zu beenden. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) rauscht am Donnerstag um 3,3 Prozent in die Tiefe und fällt unter die Marke von 14.000 Punkten, so Andreas Deutsch vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Belastet werde der deutsche Leitindex auch durch die schwach in den Handel gestartete Wall Street.