Sartorius Stedim (ISIN FR0013154002 / WKN A2AJKS) verliere heute fast 7,5%, nachdem das Unternehmen schlechter als erwartete Ergebnisse für das erste Quartal 2023 veröffentlicht habe. Das Management des Unternehmens erwarte für das Gesamtjahr weiterhin einen moderaten Umsatzanstieg und eine Gewinnmarge auf Vorjahresniveau. Das Unternehmen habe seine Prognose für das Gesamtjahr 2023 bekräftigt, obwohl das wirtschaftliche Umfeld in der Branche derzeit äußerst unsicher sei. Das Unternehmen werde nach wie vor in erster Linie durch hohe Kosten und die Normalisierung der Nachfrage belastet.



Die Deutsche Bank wolle in den Bereichen Infrastruktur und Private Banking Personal abbauen und die Zahl der Vorstandsmitglieder von zehn auf neun verringern, um umfangreiche Sparmaßnahmen bei der Bank voranzutreiben. Eine der wichtigsten deutschen Banken werde ihre Quartalsergebnisse bereits am 27. April vorlegen. Reuters-Quellen würden berichten, dass der Prozess voraussichtlich den Fall von Karl von Rohr, dem ehemaligen stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden, umgehen werde, der sein Amt ab Oktober nicht mehr ausüben werde. Die Aktien der Bank würden derzeit fast 0,5% verlieren.



Warburg Research habe die Aktien von adidas von "kaufen" auf "halten" herabgestuft. Die Herabstufung sei im Vorfeld der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse des Unternehmens erfolgt. Warburg habe außerdem das Kursziel des Unternehmens auf 170 Euro pro Aktie von zuvor 175 Euro gesenkt.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die heutige Sitzung an den europäischen Märkten bringt eine deutliche Verschlechterung der Anlegerstimmung, so die Experten von XTB.Der DAX notiere derzeit fast 1% im Minus. Die Aufmerksamkeit der Anleger richte sich ausnahmslos auf die von den Unternehmen in Europa und den USA vorgelegten Ergebnisse. Die Stimmung der Anleger sei auch durch einen deutlich unter den Erwartungen liegenden Inflationsbericht (Erzeugerpreise) in Deutschland nicht verbessert worden. Der Makrokalender für heute konzentriere sich hauptsächlich auf Daten aus den USA.