Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX startet am Montag mit roten Vorzeichen in die neue Handelswoche und verliert im frühen Handel knapp ein Prozent, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär".Die zunehmenden Proteste gegen die strikte Zero-Covid-Politik der chinesischen Regierung würden für Unsicherheit sorgen. Das komme an der Börse nicht gut an. Inzwischen würden die Menschen sogar öffentlich den Rücktritt von Staatschef Xi Jinping fordern. Allerdings berge die Entwicklung auch die Chance, dass Chinas mit Lockerungen auf die Proteste reagiere - und die Wirtschaft somit angekurbelt werde.Die Entwicklungen in China und die Geldpolitik der Notenbanken würden aktuell den Kursverlauf beim DAX bestimmen. (28.11.2022/ac/a/m)