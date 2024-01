Der Dow Jones sei um +0,35% geklettert. Der S&P (ISIN US78378X1072 / WKN A0AET0) sei um -0,06% und der NASDAQ Comp. (ISIN XC0009694271 / WKN 969427) um -0,76%.



Deutschlands größte Containerreederei Hapag-Lloyd (ISIN DE000HLAG475 / WKN HLAG47) habe im vergangenen Jahr das Ende der Corona-Sonderkonjunktur deutlich zu spüren bekommen. Wie der Konzern auf Basis vorläufiger Zahlen mitgeteilt habe, sei der Betriebsgewinn (EBIT) 2023 auf 2,5 Mrd. EUR eingebrochen. Das sei ein Siebtel dessen, was Hapag-Lloyd im Jahr 2022 eingefahren habe. Wesentlicher Grund sei dem Konzern zufolge, dass sich die Frachtraten im Zuge der Normalisierung der Lieferketten im Schnitt um knapp 48% auf 1500 USD je Standardcontainer (TEU) verringert hätten. Der Umsatz bei der weltweit fünftgrößten Reederei sei um gut 48% auf 17,9 Mrd. EUR eingebrochen.



Toyota (ISIN JP3633400001 / WKN 853510) hole sich zum vierten Mal in Folge die Krone als absatzstärkster Hersteller der Welt. 2023 sei ein Verkaufsrekord von 11,2 Mio. Fahrzeugen erzielt worden, ein Absatzplus von 7,2%.



Der EUR habe anfängliche Verluste ggü. dem USD aufgeholt. Wachstumsdaten aus der Eurozone seien unter dem Strich etwas besser ausgefallen als erwartet.



Die Spannungen im Nahen Osten würden ein bestimmendes Thema am Ölmarkt bleiben. Die Ölpreise hätten somit wieder angezogen. (31.01.2024/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Der DAX robbte sich gestern erneut zu einem neuen All Time-High vor, so die Analysten der Nord LB.Getrieben worden sei das Plus von positiven Vorgaben der Wall Street. Der DAX sei um +0,18% und der TecDAX ( ISIN DE0007203275 WKN 720327 ) um +0,29% gestiegen. Der MDAX ( ISIN DE0008467416 WKN 846741 ) sei um -0,34% gefallen.Die Wall Street habe sich angesichts uneinheitlich ausgefallener Konzernbilanzen und Konjunkturdaten ohne klare Richtung gezeigt. Auf die Stimmung hätten u.a. die jüngsten US-Arbeitsmarktdaten gedrückt. Die Zahl offener Stellen in den USA - ein Maß für die Nachfrage nach Personal - sei zuletzt unerwartet gestiegen.