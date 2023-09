Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Wie bereits an den letzten Handelstagen musste der DAX® ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ) auch gestern erneut ein neues Verlaufstief (15.139 Punkte) hinnehmen. Dennoch werten die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt die gestrige Kursentwicklung als ein erstes Lebenszeichen.Schließlich stehe nach dem "doji" von vorgestern ein dynamisches "reversal"-Muster mit markanter Lunte zu Buche. Dank dieser Entwicklung hätten die deutschen Standardwerte auch das untere Bollinger Band (akt. bei 15.261 Punkten) zurückerobert, d.h. das Aktienbarometer sei in die Grenzen dieses Volatilitätsindikators zurückgekehrt. In der Vergangenheit sei auf diese Weichenstellung oftmals zumindest eine temporäre Erholung gefolgt. Die Tiefpunkte vom Juli und August bei 15.469/15.456 Punkten würden dabei ein erstes Erholungsziel definieren. Für mehr als ein kurzfristiges Lebenszeichen sei aber eine Rückeroberung der 200-Tages-Linie (akt. bei 15.571 Punkten) notwendig. Letzteres würde die obere Umkehr der letzten Monate negieren und dem DAX® eine echte charttechnische Perspektive für das 4. Quartal geben. Da es sich dabei aber noch um Wunschdenken handle, sollten die Optimisten den diskutierten Befreiungsschlag definitiv abwarten. (29.09.2023/ac/a/m)