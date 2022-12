Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Am letzten Handelstag vor den Feiertagen zeigt sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) relativ stabil, so Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".



Nachdem der deutsche Leitindex am Donnerstag noch unter die wichtige 14.000-Punkte-Marke gefallen sei, erfolge knapp unter dieser die Stabilisierung. Die robusten Konjunkturdaten aus den USA würden allerdings weiterhin die Zinsängste schüren.



Nach der Erholungsrallye im Oktober und November sei die Konsolidierung im Bereich der 14.000er-Marke zwar durchaus gesund. Dennoch könnte die Enttäuschung über einen voraussichtlich noch länger anhaltenden Zinserhöhungszyklus in Europa und in den USA weiter auf die Kurse drücken - zumal die Notenbanken weltweit zuletzt Signale für eine weitere geldpolitische Straffung gesendet hätten. (23.12.2022/ac/a/m)

