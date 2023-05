Unternehmensseitig lege die Allianz-Aktie (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) im DAX nach anfänglichen Verlusten um 0,15% zu. Die Quartalsbilanz des Versicherungskonzerns habe Stoff für Optimisten und Pessimisten geboten. Die Zahlen "sind okay, aber nicht großartig", habe Analystin Claudia Gaspari von Barclays erklärt. Die Allianz habe im ersten Quartal v.a. von den gestiegenen Zinsen profitiert.



Für die Aktie von RWE (ISIN: DE0007037129, WKN: 703712, Ticker-Symbol: RWE, NASDAQ OTC-Symbol: RWNFF) gehe es um 1,4% nach oben. Die US-Investmentbank Goldman Sachs sei nun noch etwas optimistischer für den Energieversorger gestimmt und habe ihr Kursziel auf 58,50 Euro erhöht. Analyst Alberto Gandolfi habe seine Schätzungen für 2023 und 2024 angehoben und auf höhere Beiträge von älteren Aktivitäten verwiesen. Dies sei ein Trend, der gegenwärtig in der gesamten Branche zu beobachten sei.



Spekulationen über einen knapp 3 Mrd. Euro schweren Auftrag der Bundesregierung für Leopard-Panzer hätten der Aktie von Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, NASDAQ OTC-Symbol: RNMBF) am Freitag Auftrieb gegeben. Sie lege um 1,7% zu. Ende des Monats könnte ein Auftrag über 18 Leopard 2 als Ersatz für die in die Ukraine geschickten Panzer genehmigt werden, habe Bloomberg am Freitag mit Berufung auf Insider gemeldet. Im Gespräch sei auch eine Option über 105 weitere Panzer. Das Gesamtvolumen läge dann bei rund 2,9 Mrd. Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe am Freitag seine moderaten Vortagesverluste wettgemacht, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Für größere Sprünge reiche es allerdings nicht und die 16.000-Punkten-Marke bleibe schwer überwindbar.Gespräche zwischen den USA und China würden jedoch die Stimmung ebenso wie freundlich erwartete US-Börsen stützen. Inmitten großer Spannungen habe es zwischen hochrangigen Vertretern aus beiden Regierungen nach längerer Funkstille wieder ein Treffen gegeben. Laut dem Weißen Haus seien "offene, sachliche und konstruktive Gespräche" geführt worden. Unsicherheitsfaktoren wie etwa die Diskussionen in den USA um die Anhebung der Schuldenobergrenze, Rezessionssorgen oder auch der US-Bankensektor bestünden zugleich aber fort.Am frühen Nachmittag notiere der deutsche Leitindex 0,42% höher auf 15.901 Punkte, womit die Wochenbilanz nach vier freundlichen Wochen trotzdem leicht negativ wäre. Der MDAX (ISIN: DE0008467416, WKN: 846741) gewinne am Freitagmittag 0,25% auf 27.317 Zähler.