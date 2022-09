Die US-Wirtschaft habe im August etwas mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Außerhalb der Landwirtschaft seien 315 000 Stellen hinzugekommen, habe das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitgeteilt. Analysten hätten im Schnitt mit 298.000 neuen Stellen gerechnet. Allerdings sei der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten um insgesamt 107.000 Stellen nach unten revidiert worden. Verantwortlich sei vor allem die deutliche Abwärtsrevision der Juni-Daten gewesen.



Die Arbeitslosenquote habe derweil mit 3,7 Prozent um 0,2 Prozentpunkte höher als im Vormonat gelegen. Im Vorfeld sei weiterhin mit einer Quote von 3,5 Prozent gerechnet worden.



Der DAX reagiere positiv auf die etwas schwächeren Daten vom US-Arbeitsmarkt. Dieser bleibe zwar robust, die FED werde die Zinsen deshalb weiter anheben. Doch eine leichte Abkühlung werde am Markt positiv aufgenommen. Für eine nachhaltige Entspannung sei es aber noch zu früh.



02.09.2022







