Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Paris (www.aktiencheck.de) - Was für ein Abend, was für eine US-Aktienindex-Reaktion auf die Jerome Powell Rede. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) macht mit, hängt sich da mit ran, DAX Vorbörse 14.550, wie aus der Veröffentlichung "dailyDAX" der BNP Paribas hervorgeht.



DAX Status im Herbst: Der DAX sei übergeordnet seit 1. Oktober in einer langgestreckten Jahresschlussanstiegsphase, die als logisches Ziel vorläufig das DAX Level ca. 14.800 habe.



DAX Basis-Szenario für den Tag, Do, 01.12.2022: Der DAX steige heute in unserer Hauptvariante zuerst von 14.397 bis 14.572/14.593, so die BNP Paribas. Vieles werde davon durch eine Kurslücke zum 9 Uhr Start eingepreist sein. Ab 14.572/14.593 neige der DAX heute zu Konsolidierungen bis 14.500/14.495. Ab 14.500/14.495 gäbe es dann neuerliche DAX Anstiegschancen bis 14.572/14.593. Der Anstieg über 14.600 sei heute im Normalfall noch keine Option. In der DAX Nebenvariante 1, die die stärkste aller Varianten sei, steige der DAX heute zuerst von 14.397 bis 14.572/14.593 und ziehe ohne Pause weiter, über 14.600 hinaus, und erreiche ca. 14.750 und ggf. auch schon das große Herbstziel 14.800. (01.12.2022/ac/a/m)



Finanztrends Video zu DAX



mehr >