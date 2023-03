Die Aktie von Heidelberger Druckmaschinen steige heute deutlich an, nachdem Berenberg das Rating für das Unternehmen angehoben habe. Das Unternehmen habe erklärt, dass eine Reihe von Faktoren die Stimmung rund um das Unternehmen stärke. Analyst Tore Fangmann habe gesagt, dass das Unternehmen nach einem Rückgang im Markt für kommerzielle Endverbraucherdrucke in den letzten Jahren nun wieder auf den Wachstumspfad zurückgekehrt sei.



Die Aktie von Mercedes-Benz (ISIN DE0007100000 / WKN 710000) stehe heute unter Druck, nachdem der Kuwait Wealth Fund Aktien des Unternehmens im Wert von 1,4 Milliarden Euro verkauft habe. Die Entscheidung sei dem Unternehmen jedoch im Voraus mitgeteilt worden, und der Fonds selbst beabsichtige, seine Position als Großaktionär von Mercedes-Benz beizubehalten.



Ein Ausschuss des US-Senats habe mitgeteilt, dass er die Credit Suisse verdächtige, die ganze Zeit über wohlhabenden Amerikanern dabei geholfen zu haben, Steuern über die IRS zu vermeiden.



Die Futures auf den deutschen Leitindex (ISIN DE0008469008 / WKN 846900) würden heute deutlich höher notieren und sich oberhalb des Widerstands bewegen, der durch das 78,6%-Retracement des im November 2021 eingeleiteten Abwärtsimpulses gebildet werde (Quelle: xStation5 von XTB). (29.03.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Mittwoch an den europäischen Märkten bringt für die meisten Benchmarks des Alten Kontinents Kursgewinne, so die Experten von XTB.Die gute Stimmung sei eine direkte Folge der guten Sitzung in Asien. Die Aufmerksamkeit der Anleger richte sich heute in erster Linie auf die Lage der einzelnen Unternehmen. Der Wirtschaftskalender für die heutige Sitzung enthalte keine wichtigen Ereignisse. Die Anleger würden auch Erklärungen von Bankern der wichtigsten Zentralbanken hören. WKN 623100 ) habe die Umsatzerwartungen für das Quartal und das Gesamtjahr angehoben und begründe dies mit der gestiegenen Nachfrage nach Produkten aus dem Automobil- und Industriesektor. Für das zweite Quartal werde nun ein Umsatz von mehr als 4 Milliarden Euro erwartet, verglichen mit den zuvor erwarteten 3,9 Milliarden Euro.